Госспецсвязи потратит 152 млн грн на блокирование вещания РФ на приграничных территориях

Выступление российского диктатора Владимира Путина на телевизоре. Фото: AP

Государственная служба специальной связи и защиты информации построит систему блокирования российского вещания на приграничных территориях Украины. Речь идет о девяти областях. На это потратят 152 миллиона гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Госспецсвязи в Telegram в четверг, 7 марта.

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"Кабинет Министров Украины 5 марта 2024 года выделил Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины 152 миллиона гривен из резервного фонда государственного бюджета на построение системы блокировки трансляции программ вражеских теле- и радиоканалов на приграничных территориях", — говорится в сообщении.

Система будет действовать в таких областях:

Волынский;

Ровенской;

Житомирской;

Киевской;

Черниговской;

Сумской;

Харьковской;

Винницкой;

Одесской.

В Госспецсвязи заявили, что реализация проекта позволит вытеснить "русский мир" из информационного пространства Украины, ведь пропаганда РФ на население будет уменьшена, а уровень информационной безопасности — вырастет.

"Стоит отметить, что принятие этого распоряжения поможет выполнить решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 марта 2022 года "О нейтрализации угроз информационной безопасности государства", которое предусматривает обеспечение устойчивого функционирования объектов цифрового эфирного вещания и бесперебойной трансляции телевизионных каналов в мультиплексах МХ-1, -2, -3, -5", — говорится в сообщении.

Пост Госспецсвязи. Фото: скриншот

Напомним, рейтинг российской телепропаганды начал стремительно падать. За год обращения диктатора России Владимира Путина к Федеральному собранию стали смотреть вдвое меньше зрителей.

Также Украине удалось избежать раскола общества и обвала фронта из-за внутренней нестабильности. Впрочем, враг не будет пресекать попыток достичь своего благодаря дезинформационной кампании.