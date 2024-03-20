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Росгварідя вирішила "пожартувати" та відправити Макрону іграшкові машинки

20 березня 2024 14:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Росгварідя вирішила "пожартувати" та відправити Макрону іграшкові машинки
Співробітниця посольства Франції у Москві та представник Росгвардії. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Росгвардія вирішила "пожартувати" та відправити французькому президенту Емманюелю Макрону іграшкові машинки. Однак новини про це в пропагандистських медіа почали видаляти.

Про це повідомляють росЗМІ у середу, 20 березня.

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Іграшкову машинку і набір солдатиків принесли в посольство Франції у Москві. Їх вручили одній з його співробітниць. У пресрелізі Росгвардії заявили, що це було зроблено "у зв'язку з войовничою риторикою президента Франції". Там зазначили, що солдатики символізували росгвардійців.

"Сподіваємося, що награвшись у солдатиків і військові машинки, Ви нарешті розлучитеся з комплексом Наполеона. Доля його нібито великої армії сумно відома не тільки французам", — йдеться у супровідному листі до подарунка.

Реліз про "жарт" було розіслано федеральним ЗМІ, які опублікували новини про це. Однак незабаром відомство директора Федеральної служби військ національної гвардії РФ Віктора Золотова попросило видалити вже опубліковані матеріали. Його слова підтверджуються даними кешу Google.

Джерело в Міноборони РФ розповіло ЗМІ, що ініціатором вручення подарунка став офіційний представник Росгвардії Валерій Грибакін. Однак цей "жарт" викликав невдоволення в керівництві відомства та адміністрації президента.

"Ця акція була особистою ініціативою Грибакіна. З якого хр*на він вирішив так пожартувати — велике питання, мабуть, це буде обговорюватися ще", — сказав один зі співрозмовників Міноборони.

Нагадаємо, причиною зміни риторики президента Франції Емманюеля Макрона є його бажання стати домінуючим лідером у Європі. Глава держави прагне очолити регіон на тлі зміни політичного простору на міжнародному та внутрішньому рівнях.

Також Макрон заявив, що його країна готова до ймовірної агресії з боку Росії в будь-якому вигляді. Франція відреагує задля безпеки України та Європи.

росія
Франція
Емманюель Макрон
росіяни
президент

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