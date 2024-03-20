Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Росгварида решила "пошутить" и отправить Макрону игрушечные машинки arrow

Росгварида решила "пошутить" и отправить Макрону игрушечные машинки

20 марта 2024 14:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Росгварида решила "пошутить" и отправить Макрону игрушечные машинки
Сотрудница посольства Франции в Москве и представитель Росгвардии. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Росгвардия решила "пошутить" и отправить французскому президенту Эммануэлю Макрону игрушечные машинки. Однако новости об этом в пропагандистских СМИ начали удалять.

Об этом сообщают росСМИ в среду, 20 марта.

Читайте также:

Подарок Макрону от Росгвардии

Игрушечную машинку и набор солдатиков принесли в посольство Франции в Москве. Их вручили одной из его сотрудниц. В пресс-релизе Росгвардии заявили, что это было сделано "в связи с воинственной риторикой президента Франции". Там отметили, что солдатики символизировали росгвардейцев.

"Надеемся, что наигравшись в солдатиков и военные машинки, Вы наконец-то расстанетесь с комплексом Наполеона. Судьба его якобы великой армии печально известна не только французам", — говорится в сопроводительном письме к подарку.

Релиз о "шутке" был разослан федеральным СМИ, которые опубликовали новости об этом. Однако вскоре ведомство директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктора Золотова попросило удалить уже опубликованные материалы. Его слова подтверждаются данными кэша Google.

Источник в Минобороны РФ рассказал СМИ, что инициатором вручения подарка стал официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин. Однако эта "шутка" вызвала недовольство в руководстве ведомства и администрации президента.

"Эта акция была личной инициативой Грибакина. С какого хр*на он решил так пошутить — большой вопрос, видимо, это будет обсуждаться еще", — сказал один из собеседников Минобороны.

Напомним, причиной смены риторики президента Франции Эммануэля Макрона является его желание стать доминирующим лидером в Европе. Глава государства стремится возглавить регион на фоне смены политического пространства на международном и внутреннем уровнях.

Также Макрон заявил, что его страна готова к вероятной агрессии со стороны России в любом виде. Франция отреагирует на безопасность Украины и Европы.

россия
Франция
Эммануэль Макрон
россияне
президент

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство