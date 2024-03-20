Росгварида решила "пошутить" и отправить Макрону игрушечные машинки

Сотрудница посольства Франции в Москве и представитель Росгвардии. Фото: скриншот

Росгвардия решила "пошутить" и отправить французскому президенту Эммануэлю Макрону игрушечные машинки. Однако новости об этом в пропагандистских СМИ начали удалять.

Об этом сообщают росСМИ в среду, 20 марта.

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Игрушечную машинку и набор солдатиков принесли в посольство Франции в Москве. Их вручили одной из его сотрудниц. В пресс-релизе Росгвардии заявили, что это было сделано "в связи с воинственной риторикой президента Франции". Там отметили, что солдатики символизировали росгвардейцев.

"Надеемся, что наигравшись в солдатиков и военные машинки, Вы наконец-то расстанетесь с комплексом Наполеона. Судьба его якобы великой армии печально известна не только французам", — говорится в сопроводительном письме к подарку.

Релиз о "шутке" был разослан федеральным СМИ, которые опубликовали новости об этом. Однако вскоре ведомство директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктора Золотова попросило удалить уже опубликованные материалы. Его слова подтверждаются данными кэша Google.

Источник в Минобороны РФ рассказал СМИ, что инициатором вручения подарка стал официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин. Однако эта "шутка" вызвала недовольство в руководстве ведомства и администрации президента.

"Эта акция была личной инициативой Грибакина. С какого хр*на он решил так пошутить — большой вопрос, видимо, это будет обсуждаться еще", — сказал один из собеседников Минобороны.

Напомним, причиной смены риторики президента Франции Эммануэля Макрона является его желание стать доминирующим лидером в Европе. Глава государства стремится возглавить регион на фоне смены политического пространства на международном и внутреннем уровнях.

Также Макрон заявил, что его страна готова к вероятной агрессии со стороны России в любом виде. Франция отреагирует на безопасность Украины и Европы.