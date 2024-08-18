У Росії на Камчатці стався землетрус та виверження вулкана

Виверження вулкана. Ілюстративне фото: ICELANDIC DEPARTMENT OF CIVIL PR

У суботу ввечері, 17 серпня, біля берегів Камчатки Російської Федерації зафіксували землетрус магнітудою 7,0. Пізніше стало відомо про виверження вулкана Шивелуч.

Про це повідомляють російські ЗМІ, а також CNN.

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Де стався землетрус

За інформацією Геологічної служби США, епіцентр землетрусу знаходився приблизно за 55 миль від населеного Петропавловськ-Камчатського, а глибина становила близько 30 миль.



У свою чергу, американська система попередження про цунамі попередила, що "небезпечні хвилі цунамі цього землетрусу можливі в радіусі 300 км (або 189 миль) від епіцентру вздовж узбережжя Росії".



Водночас у МНС Росії вважали, що загрози цунамі після землетрусу біля берегів Камчатки немає.

Що відомо про вулкан

Трохи пізніше Інститут вулканології та сейсмології повідомив, що на Камчатці зафіксовано виверження вулкана.

"Почалося виверження вулкана Шивелуч на куполах Каран і 300 років РАН. За візуальною оцінкою, висота перлової колони — 8 км над рівнем моря", — повідомили в установі, додавши, що відбувається видавлювання лави.

Інформації про постраждалих не надходило.

Зазначимо, що вулкан Шивелуч знаходиться приблизно за 450 км від Петропавловська-Камчастського, прибережного міста з населенням близько 181 тисячі осіб. Місто розташоване у східній частині Росії, на Камчатці.

Додамо, що Шивелуч є діючим вулканом на Камчатці, його вік становить 60-70 тисяч років. Він складається з вулкана Старий Шивелуч, стародавньої кальдери та активного вулкана Молодий Шивелуч.