Науковці виявили, що Венера може бути такою ж вулканічною, як і Земля — що це означає

Свіжі потоки лави на Венері. Фото: Університет Д'аннунціо

Аналіз знімків тридцятирічної давнини виявив ознаки свіжих лавових потоків на Венері. Це свідчить про її вулканічну активність, яка може бути аналогічною до земної.

Про це повідомили вчені з університету Д'аннунціо, оприлюднивши дослідження в Nature Astronomy у понеділок, 27 травня.

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Вулканічна активність на Венері

Відомо, що Венера має тисячі вулканів, деякі з яких, можливо, залишаються активними. Новий аналіз радарних зображень, отриманих космічним апаратом "Магеллан" у 1990-1992 роках, підтвердив цю активність.

Космічний апарат "Магеллан" NASA, який прибув на Венеру у 1990 році, зробив детальні знімки поверхні планети до свого занурення в атмосферу у 1994 році. З того часу жоден апарат не вивчав Венеру так детально.

Завдяки сучасним технологіям, вчені мають змогу глибше аналізувати старі дані і робити нові відкриття про Венеру. Група дослідників під керівництвом Давіде Сулканезе з Університету Д'аннунціо в Італії проаналізувала радарні дані "Магеллана" і виявила зміни на поверхні у двох регіонах, що свідчать про вулканічну активність.

Ці зміни, виявлені між зображеннями, зробленими протягом двох років, підтверджують не лише існування вулканічної активності, але й свідчать про її поширеність на Венері. У березні 2023 року було виявлено вулканічне жерло, яке змінило форму і збільшилося за розміром, що стало першим доказом недавньої активності.

"Наші результати дозволили оцінити швидкість потоку, і виявилося, що Венера насправді набагато активніша, ніж очікувалося, а рівень активності порівнянний або подібний до земного", — заявив Сулканезе.

У чому полягає важливість даного відкриття

Дослідження вулканічної активності Венери допомагає вченим зрозуміти, як внутрішні процеси планети формують її поверхню і впливають на придатність для життя. Венера часто порівнюється з Землею через схожість розмірів, маси та складу, і вивчення Венери може дати ключ до розуміння Землі. Вулканічна природа Венери робить її ворожим середовищем для людей, але також може вказувати на потенційне майбутнє Землі.

Нагадаємо, цього тижня космічний телескоп Hubble сфотографував спіральну галактику NGC 4731, яка розташована в сузір’ї Діви за 43 мільйони світлових років від Землі.

Раніше NASA зробило знімки величезної сонячної плями під назвою AR3664. Це вдалося завдяки космічному кораблю Solar Dynamics Observatory. Наразі ділянка в 15 разів більша за Землю, однак вона продовжує збільшуватися.