Галактика за мільйони світлових років від Землі

Спіральна галактика в сузір’ї Діви. Фото: ESA/Hubble & NASA, D. Thilker

Цього тижня космічний телескоп Hubble сфотографував спіральну галактику NGC 4731, яка розташована в сузір’ї Діви за 43 мільйони світлових років від Землі. Деталізоване зображення вдалось створити за допомогою шести різних фільтрів.

Про це повідомила обсерваторія ESA.

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Велика кількість кольорів ілюструє хвилясті хмари газу в галактиці, темні смуги пилу, яскраво-рожеві області зореутворення та довгу сяючу смугу з "рукавами".

Спіральні галактики з перемичками перевищують як звичайні спіральні, так і еліптичні галактики разом узяті. Загалом спіральних галактик із перемичками близько 60% від усіх галактик.

Скриншот esahubble.org

Такі космічні подробиці науковців тяжко зрозуміти пересічному жителю Землі, тож просто уявіть, що галактика, яку ви бачите на фото, знаходиться на відстані десятків мільйонів світлових років від Землі. Для порівняння: найближча до нас спіральна галактика — Туманність Андромеди — перебуває на відстані 2,5 мільйона світлових років.

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