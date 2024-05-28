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Галактика на відстані десятків мільйонів світлових років від Землі — унікальний знімок з космосу

28 травня 2024 06:20
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Галактика за мільйони світлових років від Землі
Спіральна галактика в сузір’ї Діви. Фото: ESA/Hubble & NASA, D. Thilker
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Цього тижня космічний телескоп Hubble сфотографував спіральну галактику NGC 4731, яка розташована в сузір’ї Діви за 43 мільйони світлових років від Землі. Деталізоване зображення вдалось створити за допомогою шести різних фільтрів.

Про це повідомила обсерваторія ESA.

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Велика кількість кольорів ілюструє хвилясті хмари газу в галактиці, темні смуги пилу, яскраво-рожеві області зореутворення та довгу сяючу смугу з "рукавами".

Спіральні галактики з перемичками перевищують як звичайні спіральні, так і еліптичні галактики разом узяті. Загалом спіральних галактик із перемичками близько 60% від усіх галактик.

Спіральна галактика NGC 4731
Скриншот esahubble.org

Такі космічні подробиці науковців тяжко зрозуміти пересічному жителю Землі, тож просто уявіть, що галактика, яку ви бачите на фото, знаходиться на відстані десятків мільйонів світлових років від Землі. Для порівняння: найближча до нас спіральна галактика — Туманність Андромеди — перебуває на відстані 2,5 мільйона світлових років. 

Нагадаємо, над Україною в ніч проти п'ятниці, 24 травня, зійшов Місяць золотого забарвлення. Українці виклали в мережу знімки захопливого небесного явища.

Також ми повідомляли, що на початку літа жителі різних країн світу зможуть спостерігати за унікальним астрономічним явищем — великим парадом планет у небі.

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