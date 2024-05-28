Галактика в миллионах световых лет от Земли

Спиральная галактика в созвездии Девы. Фото: ESA/Hubble & NASA, D. Thilker

На этой неделе космический телескоп Hubble сфотографировал спиральную галактику NGC 4731, расположенную в созвездии Девы в 43 миллионах световых лет от Земли. Подробное изображение удалось создать с помощью шести различных фильтров.

Об этом сообщила обсерватория ESA.

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Большое количество цветов иллюстрирует волнистые облака газа в галактике, темные полосы пыли, ярко-розовые области звездообразования и длинную сияющую полосу с "рукавами".

Спиральные галактики с перемычками превышают как обычные спиральные, так и эллиптические галактики вместе взятые. В общей сложности спиральных галактик с перемычками около 60% от всех галактик.

Скриншот esahubble.org

Такие космические подробности ученых трудно понять рядовому жителю Земли, так что просто представьте, что галактика, которую вы видите на фото, находится на расстоянии десятков миллионов световых лет от Земли. Для сравнения: ближайшая к нам спиральная галактика — Туманность Андромеды — находится на расстоянии 2,5 миллиона световых лет.

Напомним, над Украиной в ночь на пятницу, 24 мая, взошла золотая Луна. Украинцы выложили в сеть снимки уникального небесного явления.

Также мы сообщали, что в начале лета жители разных стран мира смогут наблюдать за редким астрономическим явлением — большим парадом планет в небе.