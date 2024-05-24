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Золотий Місяць над Україною — фото користувачів підкорили соцмережі

24 травня 2024 01:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Золотий Місяць над Україною — фото користувачів підкорили соцмережі
Місяць у повні в ніч проти 24 травня. Фото: соцмережі
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Над Україною в ніч проти п'ятниці, 24 травня, зійшов Місяць золотого забарвлення. Захопливе небесне явище можна побачити неозброєним оком.

Відповідні фото опублікували українці в соцмережах.

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Фото золотого Місяця в ніч проти 24 травня

Українці закидали соцмережі фотографіями Місяця в повні, який ніби є дзеркалом нашого Сонця, настільки вони зараз схожі. Одні користувачі називають явище романтичною подією та закликають освідчуватися, а інші нарікають на те, що не мають "айфона" для гарних фото на згадку.

Фото золотого Місяця в ніч проти 24 травня
Золотий Місяць над Україною. Фото: соцмережі
Фото золотого Місяця в ніч проти 24 травня
Золотий Місяць над Україною. Фото: соцмережі
Фото золотого Місяця в ніч проти 24 травня
Золотий Місяць над Україною. Фото: соцмережі
Фото золотого Місяця в ніч проти 24 травня
Золотий Місяць над Україною. Фото: соцмережі
Фото золотого Місяця в ніч проти 24 травня
Золотий Місяць над Україною. Фото: соцмережі
Фото золотого Місяця в ніч проти 24 травня
Золотий Місяць над Україною. Фото: соцмережі

Нагадаємо, що відомо, який вигляд мало б сонячне затемнення для спостерігачів із поверхні Місяця.

Також нещодавно користувачі ділились фото полярного сяйва в Україні. Відомо, чим викликане таке явище.

українці
космос
Місяць
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фото
небесні явища

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