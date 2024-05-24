Золотий Місяць над Україною — фото користувачів підкорили соцмережі
Над Україною в ніч проти п'ятниці, 24 травня, зійшов Місяць золотого забарвлення. Захопливе небесне явище можна побачити неозброєним оком.
Відповідні фото опублікували українці в соцмережах.
Фото золотого Місяця в ніч проти 24 травня
Українці закидали соцмережі фотографіями Місяця в повні, який ніби є дзеркалом нашого Сонця, настільки вони зараз схожі. Одні користувачі називають явище романтичною подією та закликають освідчуватися, а інші нарікають на те, що не мають "айфона" для гарних фото на згадку.
«Місяць, що розпускається», а астрологи вважають його романтичним — це ідеальний час, щоб висловити свої найглибші почуття. pic.twitter.com/PwlV0mLkbO— Олег Володарський (@volodarskijo) May 23, 2024
Кайф , Луночка любимая необыкновенно красивая.😇 Сьогодні над Україною засяяв просто неймовірний місяць— Elena💞🇺🇦 (@61_elena) May 23, 2024
На кадрах Київ, Одеса, Львів… pic.twitter.com/Ad9lQN9TpW
Нагадаємо, що відомо, який вигляд мало б сонячне затемнення для спостерігачів із поверхні Місяця.
Також нещодавно користувачі ділились фото полярного сяйва в Україні. Відомо, чим викликане таке явище.
Читайте Новини.LIVE!