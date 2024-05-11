У небі над Україною з'явилося північне сяйво — в яких областях спостерігали незвичне явище
Північне сяйво в ніч із 10 на 11 травня з'явилося в небі над Україною. Побачити незвичне явище можна було в багатьох регіонах країни. Зокрема його помітили над Харківською, Донецькою, Чернігівською, Одеською, Миколаївською, Херсонською, Кіровоградською, Черкаською, Тернопільською, Рівненською, Волинською та Львівською областями.
"Новини. LIVE" зібрав фото небесної краси, якою сьогодні милувалися українці.
Сяйво над Харківщиною
Сяйво над Дніпропетровщиною
Сяйво над Миколаївщиною
Сяйво над Одещиною
Сяйво над Херсонщиною
Сяйво над Кіровоградщиною
Сяйво над Львівщиною
Сяйво над Тернопільщиною
Сяйво над Черкащиною
Сяйво над Рівненщиною
Сяйво над Волинню
Сяйво над окупованим Донецьком
Сяйво над Хмельниччиною
Чому виникає північне сяйво
Поява північного сяйва зумовлена взаємодією частинок сонячного вітру з магнітним полем землі й верхніми шарами атмосфери. Астроном Володимир Кажанов повідомив, що цього разу явище виникло в результаті викиду корональної маси, що стався на Сонці в період з 8 по 9 травня.
Також про можливі незвичні явища писала ввечері 10 травня народна синоптикиня Наталка Діденко.
"Завтра (11 травня — прим. ред.) очікується досить потужний геомагнітний шторм. Можливі проблеми із звʼязком, погіршення самопочуття. Цікавим чи незвичним атмосферним явищам також не дивуйтеся, якщо що", — йдеться в її повідомленні.
Нагадаємо, пізно ввечері 2 травня в Україні також бачили північне сяйво. Незвичне небесне явище тоді помітили в Київській області на низці північно-східних регіонів.
Також ми писали про те, що вчені Каліфорнійського університету виявили в Сонячній системі таємничий надмасивний об'єкт із надпотужною гравітацією. Дослідники припускають, що це може бути дев'ята планета Сонячної системи.
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https://24tv.ua/tech/pivnichne-syayvo-ukrayini-10-travnya-shho-stalo-prichinoyu-foto_n255над Харківщиною, Донеччиною, Чернігівщиною, Одещиною, Миколаївщиною, Херсонщиною, Кіровоградщиною, Черкащиною, Запоріжжям, Тернопільщиною, Рівненщиною, Волинню та навіть Львівщиною.
https://24tv.ua/tech/pivnichne-syayvo-ukrayini-10-travnya-shho-stalo-prichinoyu-foto_n2553173
https://24tv.ua/tech/pivnichne-syayvo-ukrayini-10-travnya-shho-stalo-prichinoyu-foto_n2553173ад Харківщиною, Донеччиною, Чернігівщиною, Одещиною, Миколаївщиною, Херсонщиною, Кіровоградщиною, Черкащиною, Запоріжжям, Тернопільщиною, Рівненщиною, Волинню та навіть Львівщиною.
https://24tv.ua/tech/pivnichne-syayvo-ukrayini-10-travnya-shho-stalo-prichinoyu-foto_n2553
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