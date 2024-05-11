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У небі над Україною з'явилося північне сяйво — в яких областях спостерігали незвичне явище

11 травня 2024 03:45
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
У небі над Україною з'явилося північне сяйво — в яких областях спостерігали незвичне явище
Північне сяйво над Рівненщиною. Фото: Telegram-канал "Рівне Головне"
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Північне сяйво в ніч із 10 на 11 травня з'явилося в небі над Україною. Побачити незвичне явище можна було в багатьох регіонах країни. Зокрема його помітили над Харківською, Донецькою, Чернігівською, Одеською, Миколаївською, Херсонською, Кіровоградською, Черкаською, Тернопільською, Рівненською, Волинською та Львівською областями.

"Новини. LIVE" зібрав фото небесної краси, якою сьогодні милувалися українці.

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Північне сяйво над Хмельницькою областю. Фото: Telegram-канал "Труха Хмельницький" 

Чому виникає північне сяйво

Поява північного сяйва зумовлена взаємодією частинок сонячного вітру з магнітним полем землі й верхніми шарами атмосфери. Астроном Володимир Кажанов повідомив, що цього разу явище виникло в результаті викиду корональної маси, що стався на Сонці в період з 8 по 9 травня.

Також про можливі незвичні явища писала ввечері 10 травня народна синоптикиня Наталка Діденко.

"Завтра (11 травня — прим. ред.) очікується досить потужний геомагнітний шторм. Можливі проблеми із звʼязком, погіршення самопочуття. Цікавим чи незвичним атмосферним явищам також не дивуйтеся, якщо що", — йдеться в її повідомленні.

Нагадаємо, пізно ввечері 2 травня в Україні також бачили північне сяйво. Незвичне небесне явище тоді помітили в Київській області на низці північно-східних регіонів.

Також ми писали про те, що вчені Каліфорнійського університету виявили в Сонячній системі таємничий надмасивний об'єкт із надпотужною гравітацією. Дослідники припускають, що це може бути дев'ята планета Сонячної системи.

корональної маси, що стався на Сонці в період з 8 по 9 травня
https://24tv.ua/tech/pivnichne-syayvo-ukrayini-10-travnya-shho-stalo-prichinoyu-foto_n2553173
викиду корональної маси, що стався на Сонці в період з 8 по 9 травня.
https://24tv.ua/tech/pivnichne-syayvo-ukrayini-10-travnya-shho-stalo-prichinoyu-foto_n2553
яйво виникає, коли частинки сонячного вітру взаємодіють з магнітним полем землі й верхніми шарами атмосфери.
https://24tv.ua/tech/pivnichne-syayvo-ukrayini-10-travnya-shho-stalo-prichinoyu-foto_n25531
яйво виникає, коли частинки сонячного вітру взаємодіють з магнітним полем землі й верхніми шарами атмосфери.
https://24tv.ua/tech/pivnichne-syayvo-ukrayini-10-travnya-shho-stalo-prichinoyu-foto_n255над Харківщиною, Донеччиною, Чернігівщиною, Одещиною, Миколаївщиною, Херсонщиною, Кіровоградщиною, Черкащиною, Запоріжжям, Тернопільщиною, Рівненщиною, Волинню та навіть Львівщиною.
https://24tv.ua/tech/pivnichne-syayvo-ukrayini-10-travnya-shho-stalo-prichinoyu-foto_n2553173
ад Харківщиною, Донеччиною, Чернігівщиною, Одещиною, Миколаївщиною, Херсонщиною, Кіровоградщиною, Черкащиною, Запоріжжям, Тернопільщиною, Рівненщиною, Волинню та навіть Львівщиною.
https://24tv.ua/tech/pivnichne-syayvo-ukrayini-10-travnya-shho-stalo-prichinoyu-foto_n2553173ад Харківщиною, Донеччиною, Чернігівщиною, Одещиною, Миколаївщиною, Херсонщиною, Кіровоградщиною, Черкащиною, Запоріжжям, Тернопільщиною, Рівненщиною, Волинню та навіть Львівщиною.
https://24tv.ua/tech/pivnichne-syayvo-ukrayini-10-travnya-shho-stalo-prichinoyu-foto_n2553

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