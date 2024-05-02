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В Україні у небі помітили одразу два містичні явища — мешканці низки міст кажуть про НЛО

2 травня 2024 23:46
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Україні у небі помітили одразу два містичні явища — мешканці низки міст кажуть про НЛО
"Північне сяйво" в одному з регіонів України. Фото: соцмережі
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У вечір четверга, 2 травня, на більшості території України помітили невідомі речі, які відбуваються в небі. Як повідомляється, атмосферними явищами можуть бути північне сяйво, а також повідомляється про низку об'єктів, які можуть бути НЛО.

Дописи про явища з'явилися в соцмережах.

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Північне сяйво в Україні. Джерело: соцмережі

В Україні помітили північне сяйво та НЛО

Як повідомляється, таке явище з'явилося в Київській області та у низці північно-східних регіонів України. За попереднім повідомленням, це пов'язано з тим, що в атмосфері земної кулі проходить третя в цьому році надпотужна магнітна буря.

Проте космічні "сюрпризи" на цьому не закінчились: користувачі соцмереж повідомляють, що також в небі спостерігається дивне сяйво у формі кола. В коментарях українці пожартували про НЛО.

Як можуть бути пов'язані спалахи в небі з ракетою

НЛО в небі 2 травня
Спалах в небі. Джерело: соцмережі

Згодом, за інформацією наукових спільнот, такі колоподібні спалахи в небі пов'язані із запуском американської ракети Falcon 9 від компанії Ілона Маска SpaceX. Сьогодні ракета вивела на навколоземну орбіту два супутники WorldView Legion.

північне сяйво україна
Скриншот допису The Alpha Centauri

Нагадаємо, раніше в небі над Україною стався дивний спалах, який не пов'язаний з війною. Українці припустили, що це був метеорит.

Водночас ми повідомляли, що за "північним сяйвом" може стояти потужна магнітна буря, яка вдарила ще наприкінці квітня. 

космос
Україна
Харківська область
Київська область
Сумська область
НЛО
ніч
Полярне сяйво

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