В Україні у небі помітили одразу два містичні явища — мешканці низки міст кажуть про НЛО

"Північне сяйво" в одному з регіонів України. Фото: соцмережі

У вечір четверга, 2 травня, на більшості території України помітили невідомі речі, які відбуваються в небі. Як повідомляється, атмосферними явищами можуть бути північне сяйво, а також повідомляється про низку об'єктів, які можуть бути НЛО.

Дописи про явища з'явилися в соцмережах.

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Північне сяйво в Україні. Джерело: соцмережі

В Україні помітили північне сяйво та НЛО

Як повідомляється, таке явище з'явилося в Київській області та у низці північно-східних регіонів України. За попереднім повідомленням, це пов'язано з тим, що в атмосфері земної кулі проходить третя в цьому році надпотужна магнітна буря.

Проте космічні "сюрпризи" на цьому не закінчились: користувачі соцмереж повідомляють, що також в небі спостерігається дивне сяйво у формі кола. В коментарях українці пожартували про НЛО.

Як можуть бути пов'язані спалахи в небі з ракетою

Спалах в небі. Джерело: соцмережі

Згодом, за інформацією наукових спільнот, такі колоподібні спалахи в небі пов'язані із запуском американської ракети Falcon 9 від компанії Ілона Маска SpaceX. Сьогодні ракета вивела на навколоземну орбіту два супутники WorldView Legion.

Скриншот допису The Alpha Centauri

Нагадаємо, раніше в небі над Україною стався дивний спалах, який не пов'язаний з війною. Українці припустили, що це був метеорит.

Водночас ми повідомляли, що за "північним сяйвом" може стояти потужна магнітна буря, яка вдарила ще наприкінці квітня.