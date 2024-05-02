В Україні у небі помітили одразу два містичні явища — мешканці низки міст кажуть про НЛО
У вечір четверга, 2 травня, на більшості території України помітили невідомі речі, які відбуваються в небі. Як повідомляється, атмосферними явищами можуть бути північне сяйво, а також повідомляється про низку об'єктів, які можуть бути НЛО.
Дописи про явища з'явилися в соцмережах.
В Україні помітили північне сяйво та НЛО
Як повідомляється, таке явище з'явилося в Київській області та у низці північно-східних регіонів України. За попереднім повідомленням, це пов'язано з тим, що в атмосфері земної кулі проходить третя в цьому році надпотужна магнітна буря.
Проте космічні "сюрпризи" на цьому не закінчились: користувачі соцмереж повідомляють, що також в небі спостерігається дивне сяйво у формі кола. В коментарях українці пожартували про НЛО.
Як можуть бути пов'язані спалахи в небі з ракетою
Згодом, за інформацією наукових спільнот, такі колоподібні спалахи в небі пов'язані із запуском американської ракети Falcon 9 від компанії Ілона Маска SpaceX. Сьогодні ракета вивела на навколоземну орбіту два супутники WorldView Legion.
Нагадаємо, раніше в небі над Україною стався дивний спалах, який не пов'язаний з війною. Українці припустили, що це був метеорит.
Водночас ми повідомляли, що за "північним сяйвом" може стояти потужна магнітна буря, яка вдарила ще наприкінці квітня.
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