Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Украине в небе заметили сразу два мистических явления — жители ряда городов говорят об НЛО arrow

В Украине в небе заметили сразу два мистических явления — жители ряда городов говорят об НЛО

2 мая 2024 23:46
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Украине в небе заметили сразу два мистических явления — жители ряда городов говорят об НЛО
"Северное сияние" в одном из регионов Украины. Фото: соцсети
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В вечер четверга, 2 мая, на большинстве территории Украины заметили происходящие в небе неизвестные вещи. Как сообщается, атмосферными явлениями могут быть северное сияние, а также сообщается о ряде объектов, которые могут быть НЛО.

Сообщения о явлениях появились в соцсетях.

Читайте также:
НЛО в небі 2 травня
Северное сияние в Украине. Источник: соцсети

В Украине заметили северное сияние и НЛО

Как сообщается, такое явление появилось в Киевской области и в ряде северо-восточных регионов Украины. По предварительному сообщению, это связано с тем, что в атмосфере земного шара проходит третья в этом году сверхмощная магнитная буря.

Однако космические "сюрпризы" на этом не закончились: пользователи соцсетей сообщают, что также в небе наблюдается странное сияние в форме круга. В комментариях украинцы пошутили об НЛО.

Как могут быть связаны вспышки в небе с ракетой

НЛО в небі 2 травня
Вспышка в небе. Источник: соцсети

Впоследствии, по информации научных сообществ, такие кругообразные вспышки в небе связаны с запуском американской ракеты Falcon 9 от компании Илона Маска, SpaceX. Сегодня ракета вывела на околоземную орбиту два спутника WorldView Legion.

северное сияние украина
Скриншот сообщения The Alpha Centauri

Напомним, ранее в небе над Украиной произошла странная вспышка, которая не связана с войной. Украинцы допустили, что это был метеорит.

В то же время мы сообщали, что за "северным сиянием" может стоять мощная магнитная буря, которая ударила еще в конце апреля.

космос
Украина
Харьковская область
Киевская область
Сумская область
НЛО
ночь
Полярное сияние

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

Розклад ефірів

Всі ефіри