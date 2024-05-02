В Украине в небе заметили сразу два мистических явления — жители ряда городов говорят об НЛО

"Северное сияние" в одном из регионов Украины. Фото: соцсети

В вечер четверга, 2 мая, на большинстве территории Украины заметили происходящие в небе неизвестные вещи. Как сообщается, атмосферными явлениями могут быть северное сияние, а также сообщается о ряде объектов, которые могут быть НЛО.

Сообщения о явлениях появились в соцсетях.

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Северное сияние в Украине. Источник: соцсети

В Украине заметили северное сияние и НЛО

Как сообщается, такое явление появилось в Киевской области и в ряде северо-восточных регионов Украины. По предварительному сообщению, это связано с тем, что в атмосфере земного шара проходит третья в этом году сверхмощная магнитная буря.

Однако космические "сюрпризы" на этом не закончились: пользователи соцсетей сообщают, что также в небе наблюдается странное сияние в форме круга. В комментариях украинцы пошутили об НЛО.

Как могут быть связаны вспышки в небе с ракетой

Вспышка в небе. Источник: соцсети

Впоследствии, по информации научных сообществ, такие кругообразные вспышки в небе связаны с запуском американской ракеты Falcon 9 от компании Илона Маска, SpaceX. Сегодня ракета вывела на околоземную орбиту два спутника WorldView Legion.

Скриншот сообщения The Alpha Centauri

Напомним, ранее в небе над Украиной произошла странная вспышка, которая не связана с войной. Украинцы допустили, что это был метеорит.

В то же время мы сообщали, что за "северным сиянием" может стоять мощная магнитная буря, которая ударила еще в конце апреля.