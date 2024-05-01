В небі над багатьма регіонами України було видно яскравий спалах

Падіння метеориту. Фото ілюстративне: Pexels/KID CANDY

У небі над Україною стався дивний спалах. Він не пов'язаний з війною, пишуть користувачі мережі. І припускають, що це був метеорит.

Відео, на якому видно спалах у небі, вночі 1 травня, поширив телеграм-канал "Реальний Київ".

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Користувачі соцмереж повідомляють, що спалах у небі помітили у Полтавській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Скриншот з Telegram/Збройні Сили України. Війна з окупантами

Українці запевняють, що вибухів не чули і припускають, що спалах стався під час падіння метеориту.

Нагадаємо, вчені з Каліфорнійського технологічного інституту заявили про виявлення у космосі таємничого надмасивного об'єкта з потужною гравітацією.

Раніше ми повідомляли, що з 25 по 27 квітня Земля була в полоні потужної магнітної бурі.