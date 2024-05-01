Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow У небі над Україною помітили яскравий спалах, не пов'язаний з війною — що це було arrow

У небі над Україною помітили яскравий спалах, не пов'язаний з війною — що це було

1 травня 2024 02:32
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
В небі над багатьма регіонами України було видно яскравий спалах
Падіння метеориту. Фото ілюстративне: Pexels/KID CANDY
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

У небі над Україною стався дивний спалах. Він не пов'язаний з війною, пишуть користувачі мережі. І припускають, що це був метеорит. 

Відео, на якому видно спалах у небі, вночі 1 травня, поширив телеграм-канал "Реальний Київ".

Читайте також:

Метеорит, НЛО чи інше космічне явище 

Користувачі соцмереж повідомляють, що спалах у небі помітили у Полтавській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. 

Повідомлення про дивний спалах у небі над Україною
Скриншот з Telegram/Збройні Сили України. Війна з окупантами

Українці запевняють, що вибухів не чули і припускають, що спалах стався під час падіння метеориту. 

Нагадаємо, вчені з Каліфорнійського технологічного інституту заявили про виявлення у космосі таємничого надмасивного об'єкта з потужною гравітацією.

Раніше ми повідомляли, що з 25 по 27 квітня Земля була в полоні потужної магнітної бурі.

Україна
комета
метеорит
НЛО
ніч

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

29 квітня 2024

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

Розклад ефірів

Всі ефіри