В небе над многими регионами Украины была видна яркая вспышка

Падение метеорита. Фото иллюстративное: Pexels/KID CANDY

В небе над Украиной произошла странная вспышка. Она не связана с войной, пишут пользователи сети. И предполагают, что это был метеорит.

Видео, на котором видна вспышка в небе, ночью 1 мая, распространил телеграмм-канал "Реальный Киев".

Читайте также:

Метеорит, НЛО или другое космическое явление

Пользователи соцсетей сообщают, что вспышку в небе заметили в Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Скриншот из Telegram/Вооруженные Силы Украины. Война с оккупантами

Украинцы уверяют, что взрывов не слышали и предполагают, что вспышка произошла во время падения метеорита.

Напомним, ученые из Калифорнийского технологического института заявили об обнаружении в космосе таинственного сверхмассивного объекта с мощной гравитацией.

Ранее мы сообщали, что с 25 по 27 апреля Земля находилась в плену мощной магнитной бури.