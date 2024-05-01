В небе над многими регионами Украины была видна яркая вспышка

В небе над Украиной заметили яркую вспышку, не связанную с войной — что это было
В небе над Украиной произошла странная вспышка. Она не связана с войной, пишут пользователи сети. И предполагают, что это был метеорит.
Видео, на котором видна вспышка в небе, ночью 1 мая, распространил телеграмм-канал "Реальный Киев".
Метеорит, НЛО или другое космическое явление
Пользователи соцсетей сообщают, что вспышку в небе заметили в Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.
Украинцы уверяют, что взрывов не слышали и предполагают, что вспышка произошла во время падения метеорита.
Напомним, ученые из Калифорнийского технологического института заявили об обнаружении в космосе таинственного сверхмассивного объекта с мощной гравитацией.
Ранее мы сообщали, что с 25 по 27 апреля Земля находилась в плену мощной магнитной бури.
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