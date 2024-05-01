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В небе над Украиной заметили яркую вспышку, не связанную с войной — что это было

1 мая 2024 02:32
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
В небе над многими регионами Украины была видна яркая вспышка
Падение метеорита. Фото иллюстративное: Pexels/KID CANDY
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

В небе над Украиной произошла странная вспышка. Она не связана с войной, пишут пользователи сети. И предполагают, что это был метеорит.

Видео, на котором видна вспышка в небе, ночью 1 мая, распространил телеграмм-канал "Реальный Киев".

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Пользователи соцсетей сообщают, что вспышку в небе заметили в Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Сообщение об удивительной вспышке в небе над Украиной
Скриншот из Telegram/Вооруженные Силы Украины. Война с оккупантами

Украинцы уверяют, что взрывов не слышали и предполагают, что вспышка произошла во время падения метеорита.

Напомним, ученые из Калифорнийского технологического института заявили об обнаружении в космосе таинственного сверхмассивного объекта с мощной гравитацией.

Ранее мы сообщали, что с 25 по 27 апреля Земля находилась в плену мощной магнитной бури.

Украина
комета
метеорит
НЛО
ночь

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