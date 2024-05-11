В небе над Украиной появилось северное сияние — в каких областях наблюдали необычное явление
Северное сияние в ночь с 10 на 11 мая появилось в небе над Украиной. Увидеть необычное явление можно было во многих регионах страны. В частности, его заметили над Харьковской, Донецкой, Черниговской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Тернопольской, Ровенской, Волынской и Львовской областями.
"Новини. LIVE" собрал фото небесной красоты, которой сегодня любовались украинцы.
Сияние над Харьковской областью
Сияние над Днепропетровской областью
Сияние над Николаевской областью
Сияние над Одесской областью
Сияние над Херсонской областью
Сияние над Кировоградской областью
Сияние над Львовской областью
Сияние над Тернопольской областью
Сияние над Черкасской областью
Сияние над Ровенской областью
Сияние над Волынью
Сияние над оккупированным Донецком
Сияние над Хмельницкой областью
Почему возникает северное сияние
Появление северного сияния обусловлено взаимодействием частиц солнечного ветра с магнитным полем земли и верхними слоями атмосферы. Астроном Владимир Кажанов сообщил, что в этот раз явление возникло в результате выброса корональной массы, произошедшего на Солнце в период с 8 по 9 мая.
Также о возможных необычных явлениях писала вечером 10 мая народный синоптик Наталка Диденко.
"Завтра (11 мая — прим. ред.) ожидается достаточно мощный геомагнитный шторм. Возможные проблемы со связью, ухудшение самочувствия. Интересным или необычным атмосферным явлениям тоже не удивляйтесь, если что", — говорится в ее сообщении.
Напомним, поздно вечером 2 мая в Украине также видели северное сияние. Необычное небесное явление тогда было замечено в Киевской области и в ряде северо-восточных регионов.
Также мы писали о том, что ученые Калифорнийского университета обнаружили в Солнечной системе таинственный сверхмассивный объект со сверхмощной гравитацией. Исследователи предполагают, что это может быть девятая планета Солнечной системы.
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https://24tv.ua/tech/pivnichne-syayvo-ukrayini-10-travnya-shho-stalo-prichinoyu-foto_n255над Харьковщиной, Донетчиной, Черниговщиной, Одесщиной, Николаевщиной, Херсонщиной, Кировоградщиной, Черкасщиной, Запорожьем, Тернополь и даже Львовщиной.
https://24tv.ua/tech/pivnichne-syayvo-ukrayini-10-travnya-shho-stalo-prichinoyu-foto_n2553173
https://24tv.ua/tech/pivnichne-syayvo-ukrayini-10-travnya-shho-stalo-prichinoyu-foto_n2553173ад Харьковщиной, Донетчиной, Черниговщиной, Одесщиной, Николаевщиной, Херсонщиной, Кировоградщиной, Черкасщиной, Запорожьем и даже Львовщиной.
https://24tv.ua/tech/pivnichne-syayvo-ukrayini-10-travnya-shho-stalo-prichinoyu-foto_n2553
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