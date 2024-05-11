В небе над Украиной появилось северное сияние — в каких областях наблюдали необычное явление

Северное сияние над Ровенской областью. Фото: Telegram-канал "Рівне Головне"

Северное сияние в ночь с 10 на 11 мая появилось в небе над Украиной. Увидеть необычное явление можно было во многих регионах страны. В частности, его заметили над Харьковской, Донецкой, Черниговской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Тернопольской, Ровенской, Волынской и Львовской областями.

"Новини. LIVE" собрал фото небесной красоты, которой сегодня любовались украинцы.

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Сияние над Днепропетровской областью

Северное сияние над Днепропетровской областью. Фото: "Суспільне Дніпро"

Сияние над Николаевской областью

Северное сияние над Николаевской областью. Фото: "Суспільне Миколаїв"

Сияние над Одесской областью

Северное сияние над Одесской областью. Фото: Telegram-канал "7 канал Новости Одесса"

Сияние над Херсонской областью

Северное сияние над Херсонской областью. Фото: Telegram-канал "Ху... Херсон"

Сияние над Кировоградской областью

Северное сияние над Кировоградской областью. Фото: "Суспільне Кропивницький"

Сияние над Львовской областью

Северное сияние над Львовской областью. Фото: Telegram-канал "Львівич | Новини"

Сияние над Тернопольской областью

Северное сияние над Тернопольской областью. Фото: Telegram-канал "Новини Тернопіль 20 хвилин"

Сияние над Черкасской областью

Северное сияние над Черкасской областью. Фото: "Суспільне Черкаси"

Сияние над Ровенской областью

Северное сияние над Ровенской областью. Фото: Telegram-канал "Рівне Головне"

Сияние над Волынью

Северное сияние над Волынской областью. Фото: Telegram-канал "Ху... Луцк"

Сияние над оккупированным Донецком

Северное сияние над временно оккупированным Донецком. Фото: российские СМИ

Сияние над Хмельницкой областью

Северное сияние над Хмельницкой областью. Фото: Telegram-канал "Труха Хмельницький"

Почему возникает северное сияние

Появление северного сияния обусловлено взаимодействием частиц солнечного ветра с магнитным полем земли и верхними слоями атмосферы. Астроном Владимир Кажанов сообщил, что в этот раз явление возникло в результате выброса корональной массы, произошедшего на Солнце в период с 8 по 9 мая.

Также о возможных необычных явлениях писала вечером 10 мая народный синоптик Наталка Диденко.

"Завтра (11 мая — прим. ред.) ожидается достаточно мощный геомагнитный шторм. Возможные проблемы со связью, ухудшение самочувствия. Интересным или необычным атмосферным явлениям тоже не удивляйтесь, если что", — говорится в ее сообщении.

Напомним, поздно вечером 2 мая в Украине также видели северное сияние. Необычное небесное явление тогда было замечено в Киевской области и в ряде северо-восточных регионов.

Также мы писали о том, что ученые Калифорнийского университета обнаружили в Солнечной системе таинственный сверхмассивный объект со сверхмощной гравитацией. Исследователи предполагают, что это может быть девятая планета Солнечной системы.

корональной массы, произошедшей на Солнце в период с 8 по 9 мая

https://24tv.ua/tech/pivnichne-syayvo-ukrayini-10-travnya-shho-stalo-prichinoyu-foto_n2553173

выброса корональной массы, произошедшего на Солнце в период с 8 по 9 мая.

https://24tv.ua/tech/pivnichne-syayvo-ukrayini-10-travnya-shho-stalo-prichinoyu-foto_n2553

Яйво возникает, когда частицы солнечного ветра взаимодействуют с магнитным полем земли и верхними слоями атмосферы.

https://24tv.ua/tech/pivnichne-syayvo-ukrayini-10-travnya-shho-stalo-prichinoyu-foto_n25531

Яйво возникает, когда частицы солнечного ветра взаимодействуют с магнитным полем земли и верхними слоями атмосферы.

https://24tv.ua/tech/pivnichne-syayvo-ukrayini-10-travnya-shho-stalo-prichinoyu-foto_n255над Харьковщиной, Донетчиной, Черниговщиной, Одесщиной, Николаевщиной, Херсонщиной, Кировоградщиной, Черкасщиной, Запорожьем, Тернополь и даже Львовщиной.

https://24tv.ua/tech/pivnichne-syayvo-ukrayini-10-travnya-shho-stalo-prichinoyu-foto_n2553173

от Харьковщиной, Донецкой, Черниговщиной, Одесщиной, Николаевщиной, Херсонщиной, Кировоградщиной, Черкасщиной, Запорожьем, Тернопольщиной, Ровенщиной, Волынью и даже Львовщиной.

https://24tv.ua/tech/pivnichne-syayvo-ukrayini-10-travnya-shho-stalo-prichinoyu-foto_n2553173ад Харьковщиной, Донетчиной, Черниговщиной, Одесщиной, Николаевщиной, Херсонщиной, Кировоградщиной, Черкасщиной, Запорожьем и даже Львовщиной.

https://24tv.ua/tech/pivnichne-syayvo-ukrayini-10-travnya-shho-stalo-prichinoyu-foto_n2553