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В небе над Украиной появилось северное сияние — в каких областях наблюдали необычное явление

11 мая 2024 03:45
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
В небе над Украиной появилось северное сияние — в каких областях наблюдали необычное явление
Северное сияние над Ровенской областью. Фото: Telegram-канал "Рівне Головне"
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Северное сияние в ночь с 10 на 11 мая появилось в небе над Украиной. Увидеть необычное явление можно было во многих регионах страны. В частности, его заметили над Харьковской, Донецкой, Черниговской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Тернопольской, Ровенской, Волынской и Львовской областями.

"Новини. LIVE" собрал фото небесной красоты, которой сегодня любовались украинцы.

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Северное сияние над Хмельницкой областью. Фото: Telegram-канал "Труха Хмельницький"

Почему возникает северное сияние

Появление северного сияния обусловлено взаимодействием частиц солнечного ветра с магнитным полем земли и верхними слоями атмосферы. Астроном Владимир Кажанов сообщил, что в этот раз явление возникло в результате выброса корональной массы, произошедшего на Солнце в период с 8 по 9 мая.

Также о возможных необычных явлениях писала вечером 10 мая народный синоптик Наталка Диденко.

"Завтра (11 мая — прим. ред.) ожидается достаточно мощный геомагнитный шторм. Возможные проблемы со связью, ухудшение самочувствия. Интересным или необычным атмосферным явлениям тоже не удивляйтесь, если что", — говорится в ее сообщении.

Напомним, поздно вечером 2 мая в Украине также видели северное сияние. Необычное небесное явление тогда было замечено в Киевской области и в ряде северо-восточных регионов.

Также мы писали о том, что ученые Калифорнийского университета обнаружили в Солнечной системе таинственный сверхмассивный объект со сверхмощной гравитацией. Исследователи предполагают, что это может быть девятая планета Солнечной системы.

корональной массы, произошедшей на Солнце в период с 8 по 9 мая
https://24tv.ua/tech/pivnichne-syayvo-ukrayini-10-travnya-shho-stalo-prichinoyu-foto_n2553173
выброса корональной массы, произошедшего на Солнце в период с 8 по 9 мая.
https://24tv.ua/tech/pivnichne-syayvo-ukrayini-10-travnya-shho-stalo-prichinoyu-foto_n2553
Яйво возникает, когда частицы солнечного ветра взаимодействуют с магнитным полем земли и верхними слоями атмосферы.
https://24tv.ua/tech/pivnichne-syayvo-ukrayini-10-travnya-shho-stalo-prichinoyu-foto_n25531
Яйво возникает, когда частицы солнечного ветра взаимодействуют с магнитным полем земли и верхними слоями атмосферы.
https://24tv.ua/tech/pivnichne-syayvo-ukrayini-10-travnya-shho-stalo-prichinoyu-foto_n255над Харьковщиной, Донетчиной, Черниговщиной, Одесщиной, Николаевщиной, Херсонщиной, Кировоградщиной, Черкасщиной, Запорожьем, Тернополь и даже Львовщиной.
https://24tv.ua/tech/pivnichne-syayvo-ukrayini-10-travnya-shho-stalo-prichinoyu-foto_n2553173
от Харьковщиной, Донецкой, Черниговщиной, Одесщиной, Николаевщиной, Херсонщиной, Кировоградщиной, Черкасщиной, Запорожьем, Тернопольщиной, Ровенщиной, Волынью и даже Львовщиной.
https://24tv.ua/tech/pivnichne-syayvo-ukrayini-10-travnya-shho-stalo-prichinoyu-foto_n2553173ад Харьковщиной, Донетчиной, Черниговщиной, Одесщиной, Николаевщиной, Херсонщиной, Кировоградщиной, Черкасщиной, Запорожьем и даже Львовщиной.
https://24tv.ua/tech/pivnichne-syayvo-ukrayini-10-travnya-shho-stalo-prichinoyu-foto_n2553

космос
Украина
небесные явления
Полярное сияние

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