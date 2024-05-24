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Золотая Луна над Украиной — фото пользователей покорили соцсети

24 мая 2024 01:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Золотая Луна над Украиной — фото пользователей покорили соцсети
Луна в полночь в ночь на 24 мая. Фото: соцсети
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Над Украиной в ночь на пятницу, 24 мая, взошла Луна золотой окраски. Увлекательное небесное явление можно увидеть невооруженным глазом.

Соответствующие фото были опубликованы украинцами в соцсетях.

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Фото золотой Луны в ночь на 24 мая

Украинцы забросали соцсети фотографиями Луны в полнолуние, которое будто бы является зеркалом нашего Солнца, настолько они сейчас похожи. Одни пользователи называют явление романтическим событием и призывают признаваться в любви, а другие сетуют на то, что не имеют "айфона" для хороших фото на память.

Фото золотой Луны в ночь на 24 мая
Золотая Луна над Украиной. Фото: соцсети
Фото золотой Луны в ночь на 24 мая
Золотая Луна над Украиной. Фото: соцсети
Фото золотой Луны в ночь на 24 мая
Золотая Луна над Украиной. Фото: соцсети
Фото золотой Луны в ночь на 24 мая
Золотая Луна над Украиной. Фото: соцсети
Фото золотой Луны в ночь на 24 мая
Золотая Луна над Украиной. Фото: соцсети
Фото золотой Луны в ночь на 24 мая
Золотая Луна над Украиной. Фото: соцсети

Напомним, что известно, как выглядело бы солнечное затмение для зрителей с поверхности Луны.

Также недавно пользователи делились фото полярного сияния в Украине. Известно, чем вызвано такое явление.

украинцы
космос
Луна
соцсети
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небесные явления

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