Золотая Луна над Украиной — фото пользователей покорили соцсети
Над Украиной в ночь на пятницу, 24 мая, взошла Луна золотой окраски. Увлекательное небесное явление можно увидеть невооруженным глазом.
Соответствующие фото были опубликованы украинцами в соцсетях.
Фото золотой Луны в ночь на 24 мая
Украинцы забросали соцсети фотографиями Луны в полнолуние, которое будто бы является зеркалом нашего Солнца, настолько они сейчас похожи. Одни пользователи называют явление романтическим событием и призывают признаваться в любви, а другие сетуют на то, что не имеют "айфона" для хороших фото на память.
«Распускающаяся луна», а астрологи считают ее романтической — это идеальное время, чтобы выразить свои глубочайшие чувства. pic.twitter.com/PwlV0mLkbO– Олег Володарский (@volodarskijo) May 23, 2024
Кайф, Луночка любимая необыкновенно красивая. 😇 Сегодня над Украиной засиял просто невероятный месяц— Elena💞🇺🇦 (@61_elena) May 23, 2024
В кадрах Киев, Одесса, Львов… pic.twitter.com/Ad9lQN9TpW
Напомним, что известно, как выглядело бы солнечное затмение для зрителей с поверхности Луны.
Также недавно пользователи делились фото полярного сияния в Украине. Известно, чем вызвано такое явление.
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