Золотая Луна над Украиной — фото пользователей покорили соцсети

Луна в полночь в ночь на 24 мая. Фото: соцсети

Над Украиной в ночь на пятницу, 24 мая, взошла Луна золотой окраски. Увлекательное небесное явление можно увидеть невооруженным глазом.

Соответствующие фото были опубликованы украинцами в соцсетях.

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Украинцы забросали соцсети фотографиями Луны в полнолуние, которое будто бы является зеркалом нашего Солнца, настолько они сейчас похожи. Одни пользователи называют явление романтическим событием и призывают признаваться в любви, а другие сетуют на то, что не имеют "айфона" для хороших фото на память.

Золотая Луна над Украиной. Фото: соцсети

Золотая Луна над Украиной. Фото: соцсети

Золотая Луна над Украиной. Фото: соцсети

«Распускающаяся луна», а астрологи считают ее романтической — это идеальное время, чтобы выразить свои глубочайшие чувства. pic.twitter.com/PwlV0mLkbO – Олег Володарский (@volodarskijo) May 23, 2024

Золотая Луна над Украиной. Фото: соцсети

Золотая Луна над Украиной. Фото: соцсети

Золотая Луна над Украиной. Фото: соцсети

Кайф, Луночка любимая необыкновенно красивая. 😇 Сегодня над Украиной засиял просто невероятный месяц

В кадрах Киев, Одесса, Львов… pic.twitter.com/Ad9lQN9TpW — Elena💞🇺🇦 (@61_elena) May 23, 2024

Напомним, что известно, как выглядело бы солнечное затмение для зрителей с поверхности Луны.

Также недавно пользователи делились фото полярного сияния в Украине. Известно, чем вызвано такое явление.