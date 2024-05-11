NASA показало величезну пляму на Сонці, яка продовжує рости

Пляма на Сонці. Фото: скриншот з відео

Агентство NASA зробило знімки величезної сонячної плями під назвою AR3664. Це вдалося завдяки космічному кораблю Solar Dynamics Observatory. Наразі ділянка в 15 разів більша за Землю, однак вона продовжує рости.

Про це повідомляє Space.

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Пляма на Сонці

Відео створили на основі фотографій поверхні Сонця. Воно дає можливість спостерігати за еволюцією сонячної плями у сповільненому режимі.

Завдяки значним розмірам цю ділянку поверхні Сонця можна також побачити на власні очі. Проте слід дбати про безпеку очей, використовуючи спеціальні окуляри, призначені для спостереження за сонячним затемненням.

За словами науковців, сонячна пляма збільшилася до 200 тисяч кілометрів у ширину і продовжує рости.

Spaceweather повідомляє, що наразі ділянка має такі ж розміри, як і сонячна пляма, пов’язана з подією Керрінгтона 1859 року, також відомою як Сонячний супершторм — найпотужнішою геомагнітною бурею в історії спостереження.

Сонячна пляма AR3664 не тільки вражає своїми великими розмірами, але і проявляє надзвичайну активність: вона постійно генерує потужні сонячні спалахи, які є вибуховими процесами, що випромінюють енергію, а також викиди корональної маси, відомі як сонячна плазма. Наслідки активності можуть посилити явище північного сяйва на Землі.

NASA повідомило, що вони активно вивчають цю область поверхні Сонця. Дослідники очікують, що сонячна активність залишатиметься на високому рівні протягом 11 та 12 травня, і вони припускають, що AR3664 може виділити ще більше спалахів та викидів корональної маси.

Нагадаємо, північне сяйво в ніч із 10 на 11 травня з'явилося в небі над Україною. Побачити незвичне явище можна було в багатьох регіонах країни. Зокрема його помітили над Харківською, Донецькою, Чернігівською, Одеською, Миколаївською, Херсонською, Кіровоградською, Черкаською, Тернопільською, Рівненською, Волинською та Львівською областями.

Також 8 травня одесити мали можливість спостерігати рідкісне оптичне явище. У небі навколо сонця з'явилося коло зі світу — кільце сонячного гало.