NASA показало огромное пятно на Солнце, которое продолжает расти

Пятно на Солнце. Фото: скриншот с видео

Агентство NASA сделало снимки огромного солнечного пятна под названием AR3664. Это удалось благодаря космическому кораблю Solar Dynamics Observatory. Сейчас участок в 15 раз больше Земли, однако он продолжает расти.

Об этом сообщает Space.

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Пятно на Солнце

Видео было создано на основе фотографий поверхности Солнца. Оно позволяет наблюдать за эволюцией солнечного пятна в замедленном режиме.

Благодаря значительным размерам этот участок поверхности Солнца можно увидеть своими глазами. Однако следует заботиться о безопасности глаз, используя специальные очки, предназначенные для наблюдения за солнечным затмением.

По словам ученых, солнечное пятно увеличилось до 200 тысяч километров в ширину и продолжает расти.

Spaceweather сообщает, что сейчас участок имеет такие же размеры, как и солнечное пятно, связанное с событием Керрингтона 1859 года, также известным как Солнечный супершторм — самой мощной геомагнитной бурей в истории наблюдения.

Солнечное пятно AR3664 не только поражает своими большими размерами, но и проявляет чрезвычайную активность: оно постоянно генерирует мощные солнечные вспышки, которые являются взрывными процессами, излучающими энергию, а также выбросы корональной массы, известные как солнечная плазма. Последствия активности могут усилить явление северного сияния на Земле.

NASA сообщило, что они активно изучают эту область Солнца. Исследователи ожидают, что солнечная активность будет оставаться на высоком уровне в течение 11 и 12 мая и предполагают, что AR3664 может выделить еще больше вспышек и выбросов корональной массы.

Напомним, северное сияние в ночь с 10 на 11 мая появилось в небе над Украиной. Увидеть необычное явление можно было во многих регионах страны. В частности, его заметили над Харьковской, Донецкой, Черниговской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Тернопольской, Ровенской, Волынской и Львовской областями.

Также 8 мая одесситы имели возможность наблюдать редкое оптическое явление. В небе вокруг солнца появился круг из света — кольцо солнечного гало.