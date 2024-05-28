Ученые обнаружили, что Венера может быть такой же вулканической, как и Земля — что это значит

Свежие потоки лавы на Венере. Фото: Университет Д'аннунцио

Анализ снимков тридцатилетней давности показал признаки свежих лавовых потоков на Венере. Это свидетельствует о ее вулканической активности, которая может быть аналогична земной.

Об этом сообщили ученые из университета Д'Аннунцио, обнародовав исследования в Nature Astronomy в понедельник, 27 мая.

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Вулканическая активность на Венере

Известно, что у Венеры тысячи вулканов, некоторые из которых, возможно, остаются активными. Новый анализ радарных изображений, полученных космическим аппаратом "Магеллан" в 1990-1992, подтвердил эту активность.

Прибывший на Венеру в 1990 году космический аппарат "Магеллан" NASA сделал детальные снимки поверхности планеты до своего погружения в атмосферу в 1994 году. С тех пор ни один аппарат не изучал Венеру так подробно.

Благодаря современным технологиям ученые могут глубже анализировать старые данные и делать новые открытия о Венере. Группа исследователей под руководством Давиде Сулканезе из Университета Д'Аннунцио в Италии проанализировала радарные данные "Магеллана" и обнаружила изменения на поверхности в двух регионах, свидетельствующих о вулканической активности.

Эти изменения, обнаруженные между изображениями, сделанными в течение двух лет, подтверждают не только существование вулканической активности, но и свидетельствуют о ее распространенности на Венере. В марте 2023 года было обнаружено вулканическое жерло, которое изменило форму и увеличилось по размеру, что стало первым доказательством недавней активности.

"Наши результаты позволили оценить скорость потока, и оказалось, что Венера на самом деле гораздо активнее, чем ожидалось, а уровень активности сравним или подобен земному", — заявил Сулканезе.

В чем состоит важность данного открытия

Исследование вулканической активности Венеры помогает ученым понять, как внутренние процессы планеты формируют ее поверхность и оказывают влияние на пригодность для жизни. Венера часто сравнивается с Землей из-за схожести размеров, массы и состава, и изучение Венеры может дать ключ к пониманию Земли. Вулканическая природа Венеры делает ее враждебной средой для людей, но также может указывать на потенциальное будущее Земли.

Напомним, на этой неделе космический телескоп Hubble сфотографировал спиральную галактику NGC 4731, расположенную в созвездии Девы в 43 миллионах световых лет от Земли.

Ранее NASA сделало снимки огромного солнечного пятна под названием AR3664. Это удалось благодаря космическому кораблю Solar Dynamics Observatory. Сейчас участок в 15 раз больше Земли, однако он продолжает увеличиваться.