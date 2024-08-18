В России на Камчатке произошло землетрясение и извержение вулкана

Извержение вулкана. Иллюстративное фото: ICELANDIC DEPARTMENT OF CIVIL PR

В субботу вечером, 17 августа, у берегов Камчатки Российской Федерации зафиксировали землетрясение магнитудой 7,0. Позже стало известно об извержении вулкана Шивелуч.

Об этом сообщают российские СМИ, а также CNN.

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Где произошло землетрясение

По информации Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился примерно в 55 милях от населенного Петропавловск-Камчатский, а глубина составила около 30 миль.



В свою очередь, американская система предупреждения о цунами предупредила, что "опасные волны цунами этого землетрясения возможны в радиусе 300 км (или же 189 миль) от эпицентра вдоль побережья России".



В то же время в МЧС России считали, что угрозу цунами после землетрясения у берегов Камчатки нет.

Что известно о вулкане

Немного позже, Институт вулканологии и сейсмологии сообщил, что на Камчатке зафиксировано извержение вулкана.

"Началось извержение вулкана Шивелуч на куполах Каран и 300 лет РАН. По визуальной оценке, высота перловой колонны — 8 км над уровнем моря", — сообщили в учреждении добавив, что происходит выдавливание лавы.

Информации о пострадавших не поступало.

Отметим, что вулкан Шивелуч находится примерно в 450 км от Петропавловска-Камчасткого, прибрежного города с населением около 181 тысячи человек. Город расположен в восточной части России, на Камчатке.

Добавим, что Шивелуч является действующим вулканом на Камчатке, его возраст составляет 60-70 тысяч лет. Он состоит из вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч.