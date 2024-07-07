Извержение вулкана в Италии – на Сицилии стоит столб вулканического пепла из Этна

Столб вулканического пепла. Фото: ANSA

Вечером субботы, 6 июля, на итальянском острове Сицилия произошло новое извержение вулкана Этна. Он выбросил поток лавы и столб пепла высотой пять километров.

Об этом сообщило издание ANSA в воскресенье, 7 июля.

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Выброшенные вулканический пепел и лапили, являющиеся мелкими кусочками затвердевшей в полете лавы, образовали большую колонну. Вулканический пепел из Этны добрался до соседней Катания, но местный аэропорт не закрывали.

Пока не были зафиксированы пострадавшие или разрушения в результате извержения сицилийского вулкана.

Вулкан Этна имеет высоту 3330 метров. Он просыпается несколько раз в год, выбрасывая скамью и пепел на значительную высоту над островом Сицилия. Последнее крупное извержение было зафиксировано в 1992 году.

Stanotte il cratere Voragine dell' #Etna è tornato a dare spettacolo con il segundo parossismo in meno di tre giorni... ci ha proprio preso gusto! La ricaduta di cenere si è auta sul versante orientale и sud-orientale del vulcano. Video сделано и concesso da Emilio Messina pic.twitter.com/anTklgbBLg - Il Mondo dei Terremoti (@mondoterremoti) Июль 7, 2024

Напомним, в Исландии зафиксировали извержение вулкана после землетрясений к северу от рыбацкого городка Гриндавика с населением 3800 человек.

Впоследствии в сети показали видео, как лава поглощает автомагистраль в Исландии.