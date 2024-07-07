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Извержение вулкана в Италии — Этна выбросил пятиметровый столб лавы в воздух

7 июля 2024 17:26
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Бригадир София
редактор
Извержение вулкана в Италии – на Сицилии стоит столб вулканического пепла из Этна
Столб вулканического пепла. Фото: ANSA
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Вечером субботы, 6 июля, на итальянском острове Сицилия произошло новое извержение вулкана Этна. Он выбросил поток лавы и столб пепла высотой пять километров.

Об этом сообщило издание ANSA в воскресенье, 7 июля.

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Выброшенные вулканический пепел и лапили, являющиеся мелкими кусочками затвердевшей в полете лавы, образовали большую колонну. Вулканический пепел из Этны добрался до соседней Катания, но местный аэропорт не закрывали.

Пока не были зафиксированы пострадавшие или разрушения в результате извержения сицилийского вулкана.

Вулкан Этна имеет высоту 3330 метров. Он просыпается несколько раз в год, выбрасывая скамью и пепел на значительную высоту над островом Сицилия. Последнее крупное извержение было зафиксировано в 1992 году.

Напомним, в Исландии зафиксировали извержение вулкана после землетрясений к северу от рыбацкого городка Гриндавика с населением 3800 человек.

Впоследствии в сети показали видео, как лава поглощает автомагистраль в Исландии.

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