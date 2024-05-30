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В Ісландії знову сталося виверження вулкана — лава здіймалася в небо на висоту 50 метрів

30 травня 2024 12:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Ісландії зафіксували виверження вулкана
Виверження вулкана в Ісландії. Фото: Iceland Civil Protection/Handout via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В Ісландії зафіксували виверження вулкана після землетрусів на північ від рибальського містечка Гріндавіка з населенням 3800 осіб. Людей вже евакуювали.

Про це повідомляє Sky News.

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Виверження вулкана в Ісландії

Метеорологічне бюро Ісландії розповіло, що лава здіймалася в небо на висоту близько 50 метрів із тріщини завдовжки приблизно 1,5 милі і продовжувала зростати.

Термальний курорт Блакитна лагуна, який є популярним серед туристів, був евакуйований перед очікуваним виверженням.

Рейси в і з аеропорту Кеблавік у Рейк'явіку зараз працюють за звичайним розкладом, але пасажирам рекомендується слідкувати за оновленнями щодо подорожей.

Виверження вулкана в Ісландії 29 травня
Виверження вулкана в Ісландії. Фото: AP

За даними поліції, цивільну оборону Ісландії було переведено в стан підвищеної готовності.

В Ісландії проживає майже 400 000 осіб, і вона розташована над активною вулканічною зоною в Північній Атлантиці. Ця острівна держава регулярно стикається з виверженнями вулканів. 

Влада попередила про ризик вулканічної активності в цьому районі, оскільки дослідження показали, що під землею накопичилася магма.

Для запобігання збиткам встановлено штучні бар'єри, які направляють потік лави від геотермальної електростанції, спа-центру "Блакитна лагуна" і міста Гріндавік.

Це виверження стало восьмим на півострові Рейк'янес із 2021 року. Активність є результатом пробудження геологічних систем після 800 років бездіяльності.

Нагадаємо, 18 квітня на півночі Індонезії, в провінції Північний Сулавесі, почав вивергатися вулкан Руанг. У зоні ризику були понад 11 тисяч людей.

Також аналіз знімків тридцятирічної давнини виявив ознаки свіжих лавових потоків на Венері. Це свідчить про її вулканічну активність, яка може бути аналогічною до земної.

вулкан
евакуація
Ісландія
небезпека
вогонь

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