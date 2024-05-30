Виверження вулкана в Ісландії. Фото: Iceland Civil Protection/Handout via REUTERS

В Ісландії зафіксували виверження вулкана після землетрусів на північ від рибальського містечка Гріндавіка з населенням 3800 осіб. Людей вже евакуювали.

Про це повідомляє Sky News.

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🇮🇸 | Una nueva erupción volcánica ha comenzado en la península de Reykjanes, en el suroeste de Islandia, informó el miércoles la oficina meteorológica del país, poco después de que las autoridades evacuaran la cercana localidad de Grindavik.



pic.twitter.com/CFKNBwNpP1 — Data Veritas (@data_veritas) May 29, 2024

Виверження вулкана в Ісландії

Метеорологічне бюро Ісландії розповіло, що лава здіймалася в небо на висоту близько 50 метрів із тріщини завдовжки приблизно 1,5 милі і продовжувала зростати.

Nagbuga ng usok at lava ang isang bulkan sa southwestern Iceland nitong Miyerkules, May 29. #News5 | via Reuters pic.twitter.com/L4FvWGyGxd — News5 (@News5PH) May 30, 2024

Термальний курорт Блакитна лагуна, який є популярним серед туристів, був евакуйований перед очікуваним виверженням.

Рейси в і з аеропорту Кеблавік у Рейк'явіку зараз працюють за звичайним розкладом, але пасажирам рекомендується слідкувати за оновленнями щодо подорожей.

Виверження вулкана в Ісландії. Фото: AP

За даними поліції, цивільну оборону Ісландії було переведено в стан підвищеної готовності.

В Ісландії проживає майже 400 000 осіб, і вона розташована над активною вулканічною зоною в Північній Атлантиці. Ця острівна держава регулярно стикається з виверженнями вулканів.

Влада попередила про ризик вулканічної активності в цьому районі, оскільки дослідження показали, що під землею накопичилася магма.

يطلق الرماد لأكثر من 50 متراً.. لقطات جوية توثق لحظة ثوران بركان في شبه جزيرة #ريكيانيس في جنوب غربي #آيسلندا #إرم_نيوز #Iceland pic.twitter.com/W3V2Rp72cQ — Erem News - إرم نيوز (@EremNews) May 30, 2024

Для запобігання збиткам встановлено штучні бар'єри, які направляють потік лави від геотермальної електростанції, спа-центру "Блакитна лагуна" і міста Гріндавік.

Це виверження стало восьмим на півострові Рейк'янес із 2021 року. Активність є результатом пробудження геологічних систем після 800 років бездіяльності.

Нагадаємо, 18 квітня на півночі Індонезії, в провінції Північний Сулавесі, почав вивергатися вулкан Руанг. У зоні ризику були понад 11 тисяч людей.

Також аналіз знімків тридцятирічної давнини виявив ознаки свіжих лавових потоків на Венері. Це свідчить про її вулканічну активність, яка може бути аналогічною до земної.