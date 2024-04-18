В Індонезії розпочалося виверження небезпечного вулкану — у зоні ризику понад 11 тис. осіб

Виверження вулкану. Фото: AFP

На півночі Індонезії, в провінції Північний Сулавесі, почав вивергатися вулкан Руанг. У зоні ризику опинилися понад 11 тисяч людей, які очікують на евакуацію.

Про це пише видання Aljazeera.

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Зазначається, що вперше вулкан почав виверження увечері, у вівторок, піднявши високо в небо клубочкові хмари диму і попелу. Фахівці припускають, що причиною цього стали декілька землетрусів, які відбулися у регіоні напередодні.

Після того, як сталося ще чотири виверження індонезійське вулканологічне агентство підвищило рівень небезпеки до найвищого — четвертого.

Відомо, що із регіону потрібно евакуювати понад 11 тисяч людей.

"Щонайменше 11 615 жителів, які перебувають у зоні ризику, повинні евакуюватися в безпечне місце", — йдеться у повідомленні.

Також через те, що вулкан викидає в небо попіл і дим на висоту понад два кілометри, довелося розширити зону відчуження навколо кратера до шести кілометрів.

Виверження вулкану. Фото: соцмережі

Виверження вулкану. Фото: соцмережі

Виверження вулкану. Фото: соцмережі

Нагадаємо, на Землі утворився дивний вулкан, що вивергає чорну в’язку речовину.

Додамо, нещодавно в Ісландії втретє за рік сталося виверження вулкану.