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В Индонезии началось извержение опасного вулкана — в зоне риска более 11 тыс. человек

18 апреля 2024 09:47
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Индонезии началось извержение опасного вулкана — в зоне риска более 11 тыс. человек
Извержение вулкана. Фото: AFP
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

На севере Индонезии, в провинции Северный Сулавеси, начал извергаться вулкан Руанг. В зоне риска оказались более 11 тысяч человек, ожидающих эвакуации.

Об этом пишет издание Aljazeera.

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Отмечается, что впервые вулкан начал извержение вечером, во вторник, подняв высоко в небо клубки дыма и пепла. Специалисты предполагают, что причиной этого стали несколько землетрясений, произошедших в регионе накануне.

После того, как произошло еще четыре извержения, индонезийское вулканологическое агентство повысило уровень опасности до самого высокого — четвертого.

Известно, что из региона нужно эвакуировать более 11 тысяч человек.

"По меньшей мере, 11 615 жителей, находящихся в зоне риска, должны эвакуироваться в безопасное место", — говорится в сообщении.

Также из-за того, что вулкан выбрасывает в небо пепел и дым на высоту более двух километров, пришлось расширить зону отчуждения вокруг кратера до шести километров.

Извержение вулкана Раунг
Извержение вулкана. Фото: соцсети
Извержение вулкана Раунг
Извержение вулкана. Фото: соцсети
Извержение вулкана Раунг
Извержение вулкана. Фото: соцсети

Напомним, на Земле образовался странный вулкан, извергающий черное вязкое вещество.

Добавим, недавно в Исландии в третий раз за год произошло извержение вулкана.

стихийное бедствие
вулкан
Индонезия
природное явление
вулканическая активность
извержение вулкана

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