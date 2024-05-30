Извержение вулкана в Исландии. Фото: Iceland Civil Protection/Handout via REUTERS

В Исландии зафиксировали извержение вулкана после землетрясений к северу от рыбацкого городка Гриндавика с населением 3800 человек. Людей уже эвакуировали.

Об этом сообщает Sky News.

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🇮🇸 | Una nova erupción volcánica ha començat a la península de Reykjanes, en el suroeste de Islandia, informó el miércoles la oficina meteorològica del país, poc després que les autoritats evacuaran la propera localitat de Grindavik.



pic.twitter.com/CFKNBwNpP1 — Data Veritas (@data_veritas) May 29, 2024

Извержение вулкана в Исландии

Метеорологическое бюро Исландии рассказало, что лава поднималась в небо на высоту около 50 метров из трещины длиной примерно 1,5 мили и продолжала расти.

Nagbuga ng úsk на lava ang isang bulkan sa southwestern Iceland nitong Miyerkules, May 29. #News5 | via Reuters pic.twitter.com/L4FvWGyGxd — News5 (@News5PH) May 30, 2024

Термальный курорт Голубая лагуна, популярный среди туристов, был эвакуирован перед ожидаемым извержением.

Рейсы в и из аэропорта Кеблавик в Рейкьявике сейчас работают по обычному расписанию, но пассажирам рекомендуется следить за обновлениями по путешествиям.

Извержение вулкана в Исландии. Фото: AP

По данным полиции, гражданская оборона Исландии была переведена в состояние повышенной готовности.

В Исландии проживает почти 400 000 человек, и она расположена над активной вулканической зоной в Северной Атлантике. Это островное государство регулярно сталкивается с извержениями вулканов.

Власти предупредили о риске вулканической активности в этом районе, поскольку исследования показали, что под землей накопилась магма.

الرماد لأكثر من 50 متراً.. لقطات جوية توثق لحظة ثوران بركان في شبي ربي # آيسلندا #إرم_نيوز #Iceland pic.twitter.com/W3V2Rp72cQ — Erem News - إرم نيوز (@EremNews) May 30, 2024

Для предотвращения ущерба установлены искусственные барьеры, направляющие поток лавы от геотермальной электростанции, спа-центра "Голубая лагуна" и города Гриндавик.

Это извержение стало восьмым на полуострове Рейкьянес с 2021 года. Активность является результатом пробуждения геологических систем после 800 лет бездействия.

Напомним, 18 апреля на севере Индонезии, в провинции Северный Сулавеси, начал извергаться вулкан Руанг. В зоне риска находились более 11 тысяч человек.

Также анализ снимков тридцатилетней давности показал признаки свежих лавовых потоков на Венере. Это свидетельствует о ее вулканической активности, которая может быть аналогична земной.