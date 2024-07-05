В Італії 5 липня розпочали виверження вулкан Етна та Стромболі

В Італії сталося виверження двох вулканів — призупинено роботу аеропорту
На території Італії у п'ятницю, 5 липня, прокинулися два вулкани — Етна та Стромболі. Через їх виверження в сицилійському місті Катанія тимчасово закрили аеропорт.
Про це пише Reuters.
A new volcanic eruption at Mt. Etna spews ashes and lava in Catania, southern Italy pic.twitter.com/JbgKYHyIUf— Anadolu English (@anadoluagency) August 30, 2021
Виверження вулканів в Італії 5 липня
У матеріалі йдеться, що останніми днями Етна демонстрував інтенсивну активність, а Стромболі — викинув лаву в море.
Через це агентство цивільного захисту країни оголосило найвищий "червоний" рівень небезпеки для Стромболі, осклільки ситуація може погіршитися. Водночас міністр Нелло Мусумечі заявив, що вулкан "під наглядом", а влада перевіряє готовність планів евакуації на випадок надзвичайної ситуації.
Також на острові для запобігання погіршенню ситуації подвоїли кількість пожежників та тимчасово закрили аеропорт у Катанії.
A new volcanic eruption at Mt. Etna spews ashes and lava in Catania, southern Italy pic.twitter.com/JbgKYHyIUf— Anadolu English (@anadoluagency) August 30, 2021
"Злітно-посадкова смуга в аеропорту Катанії непридатна для використання через падіння вулканічного попелу. Польоти та вильоти призупинені", — йдеться у заяві аеропорту.
Two new vents opened over the southeast crater of #MountEtna's volcanic eruption in #Catania, #Sicily on Thursday night, as the activity in #Europe's largest active volcano intensifies.#Italy pic.twitter.com/jNhB1SbOOp— Ruptly (@Ruptly) February 5, 2021
А мер Енріко Трантіно заборонив використання двоколісних видів транспорту на території міста й встановив обмеження швидкості до 30 км/год через попіл, це діятиме упродовж 48 годин.
...and this is ash & lapilli falling (on what I think is a roof window) in #Catania, #Sicily, approx 25/30km from #Etna (lapilli = small volcanic eruption material) #volcano #Italy https://t.co/hvLmptoARw— Catherine Nicholson (@ACatInParis) February 17, 2021
Нагадаємо, в Ісландії зафіксували виверження вулкана після землетрусів на північ від рибальського містечка Гріндавіка з населенням 3800 осіб.
Згодом у мережі показали відео, як лава поглинає автомагістраль в Ісландії.
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