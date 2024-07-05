В Італії 5 липня розпочали виверження вулкан Етна та Стромболі

Виверження вулкана Етна. Фото: Reuters

На території Італії у п'ятницю, 5 липня, прокинулися два вулкани — Етна та Стромболі. Через їх виверження в сицилійському місті Катанія тимчасово закрили аеропорт.

Про це пише Reuters.

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A new volcanic eruption at Mt. Etna spews ashes and lava in Catania, southern Italy pic.twitter.com/JbgKYHyIUf — Anadolu English (@anadoluagency) August 30, 2021

Виверження вулканів в Італії 5 липня

У матеріалі йдеться, що останніми днями Етна демонстрував інтенсивну активність, а Стромболі — викинув лаву в море.

Через це агентство цивільного захисту країни оголосило найвищий "червоний" рівень небезпеки для Стромболі, осклільки ситуація може погіршитися. Водночас міністр Нелло Мусумечі заявив, що вулкан "під наглядом", а влада перевіряє готовність планів евакуації на випадок надзвичайної ситуації.

Вулкан Етна. Фото: X

Також на острові для запобігання погіршенню ситуації подвоїли кількість пожежників та тимчасово закрили аеропорт у Катанії.

A new volcanic eruption at Mt. Etna spews ashes and lava in Catania, southern Italy pic.twitter.com/JbgKYHyIUf — Anadolu English (@anadoluagency) August 30, 2021

"Злітно-посадкова смуга в аеропорту Катанії непридатна для використання через падіння вулканічного попелу. Польоти та вильоти призупинені", — йдеться у заяві аеропорту.

Two new vents opened over the southeast crater of #MountEtna's volcanic eruption in #Catania, #Sicily on Thursday night, as the activity in #Europe's largest active volcano intensifies.#Italy pic.twitter.com/jNhB1SbOOp — Ruptly (@Ruptly) February 5, 2021

А мер Енріко Трантіно заборонив використання двоколісних видів транспорту на території міста й встановив обмеження швидкості до 30 км/год через попіл, це діятиме упродовж 48 годин.

Нагадаємо, в Ісландії зафіксували виверження вулкана після землетрусів на північ від рибальського містечка Гріндавіка з населенням 3800 осіб.

Згодом у мережі показали відео, як лава поглинає автомагістраль в Ісландії.