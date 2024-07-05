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В Італії сталося виверження двох вулканів — призупинено роботу аеропорту

5 липня 2024 17:57
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В Італії 5 липня розпочали виверження вулкан Етна та Стромболі
Виверження вулкана Етна. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

На території Італії у п'ятницю, 5 липня, прокинулися два вулкани — Етна та Стромболі. Через їх виверження в сицилійському місті Катанія тимчасово закрили аеропорт.

Про це пише Reuters.

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У матеріалі йдеться, що останніми днями Етна демонстрував інтенсивну активність, а Стромболі — викинув лаву в море.

Через це агентство цивільного захисту країни оголосило найвищий "червоний" рівень небезпеки для Стромболі, осклільки ситуація може погіршитися. Водночас міністр Нелло Мусумечі заявив, що вулкан "під наглядом", а влада перевіряє готовність планів евакуації на випадок надзвичайної ситуації.

В Італії 5 липня вулкан Етна розпочав виверження
Вулкан Етна. Фото: X

Також на острові для запобігання погіршенню ситуації подвоїли кількість пожежників та тимчасово закрили аеропорт у Катанії.

"Злітно-посадкова смуга в аеропорту Катанії непридатна для використання через падіння вулканічного попелу. Польоти та вильоти призупинені", — йдеться у заяві аеропорту.

А мер Енріко Трантіно заборонив використання двоколісних видів транспорту на території міста й встановив обмеження швидкості до 30 км/год через попіл, це діятиме упродовж 48 годин.

Нагадаємо, в Ісландії зафіксували виверження вулкана після землетрусів на північ від рибальського містечка Гріндавіка з населенням 3800 осіб. 

Згодом у мережі показали відео, як лава поглинає автомагістраль в Ісландії.

Італія вулкан аеропорти природа надзвичайний стан природне явище

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