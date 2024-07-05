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В Италии произошло извержение двух вулканов — приостановлена работа аэропорта

5 июля 2024 17:57
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Италии 5 июля начали извержение вулкан Этна и Стромболи
Извержение вулкана Этна. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

На территории Италии в пятницу, 5 июля, проснулись два вулкана — Этна и Стромболи. Из-за их извержения в сицилийском городе Катания временно закрыли аэропорт.

Об этом пишет Reuters.

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В материале говорится, что в последние дни Этна демонстрировал интенсивную активность, а Стромболи выбросил лаву в море.

Поэтому агентство гражданской защиты страны объявило самый высокий "красный" уровень опасности для Стромболи, поскольку ситуация может ухудшиться. В то же время министр Нелло Мусумечи заявил, что вулкан "под наблюдением", а власти проверяют готовность планов эвакуации на случай чрезвычайной ситуации.

В Италии 5 июля вулкан Этна приступил к извержению
Вулкан Этна. Фото: X

Также на острове для предотвращения ухудшения ситуации удвоили количество пожарных и временно закрыли аэропорт в Катании.

"Взлетно-посадочная полоса в аэропорту Катания непригодна для использования из-за падения вулканического пепла. Полеты и вылеты приостановлены", — говорится в заявлении аэропорта.

Мэр Энрико Трантино запретил использование двухколесных видов транспорта на территории города и установил ограничение скорости до 30 км/ч из-за пепла, это будет действовать в течение 48 часов.

Напомним, в Исландии зафиксировали извержение вулкана после землетрясений к северу от рыбацкого городка Гриндавика с населением 3800 человек. 

Позже в сети показали видео, как лава поглощает автомагистраль в Исландии.

Италия вулкан аэропорты природа чрезвычайное положение природное явление

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