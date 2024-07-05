В Италии 5 июля начали извержение вулкан Этна и Стромболи

Извержение вулкана Этна. Фото: Reuters

На территории Италии в пятницу, 5 июля, проснулись два вулкана — Этна и Стромболи. Из-за их извержения в сицилийском городе Катания временно закрыли аэропорт.

Об этом пишет Reuters.

Читайте также:

Новый volcanic eruption в Mt. etna spews ashes и lava в Катания, southern Italy pic.twitter.com/JbgKYHyIUf — Anadolu English (@anadoluagency) August 30, 2021

Извержение вулканов в Италии 5 июля

В материале говорится, что в последние дни Этна демонстрировал интенсивную активность, а Стромболи выбросил лаву в море.

Поэтому агентство гражданской защиты страны объявило самый высокий "красный" уровень опасности для Стромболи, поскольку ситуация может ухудшиться. В то же время министр Нелло Мусумечи заявил, что вулкан "под наблюдением", а власти проверяют готовность планов эвакуации на случай чрезвычайной ситуации.

Вулкан Этна. Фото: X

Также на острове для предотвращения ухудшения ситуации удвоили количество пожарных и временно закрыли аэропорт в Катании.

Новый volcanic eruption в Mt. etna spews ashes and lava в Катания, southern Italy pic.twitter.com/JbgKYHyIUf — Anadolu English (@anadoluagency) August 30, 2021

"Взлетно-посадочная полоса в аэропорту Катания непригодна для использования из-за падения вулканического пепла. Полеты и вылеты приостановлены", — говорится в заявлении аэропорта.

Мэр Энрико Трантино запретил использование двухколесных видов транспорта на территории города и установил ограничение скорости до 30 км/ч из-за пепла, это будет действовать в течение 48 часов.

Напомним, в Исландии зафиксировали извержение вулкана после землетрясений к северу от рыбацкого городка Гриндавика с населением 3800 человек.

Позже в сети показали видео, как лава поглощает автомагистраль в Исландии.