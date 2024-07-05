В Италии 5 июля начали извержение вулкан Этна и Стромболи

В Италии произошло извержение двух вулканов — приостановлена работа аэропорта
На территории Италии в пятницу, 5 июля, проснулись два вулкана — Этна и Стромболи. Из-за их извержения в сицилийском городе Катания временно закрыли аэропорт.
Об этом пишет Reuters.
Новый volcanic eruption в Mt. etna spews ashes и lava в Катания, southern Italy pic.twitter.com/JbgKYHyIUf— Anadolu English (@anadoluagency) August 30, 2021
Извержение вулканов в Италии 5 июля
В материале говорится, что в последние дни Этна демонстрировал интенсивную активность, а Стромболи выбросил лаву в море.
Поэтому агентство гражданской защиты страны объявило самый высокий "красный" уровень опасности для Стромболи, поскольку ситуация может ухудшиться. В то же время министр Нелло Мусумечи заявил, что вулкан "под наблюдением", а власти проверяют готовность планов эвакуации на случай чрезвычайной ситуации.
Также на острове для предотвращения ухудшения ситуации удвоили количество пожарных и временно закрыли аэропорт в Катании.
Новый volcanic eruption в Mt. etna spews ashes and lava в Катания, southern Italy pic.twitter.com/JbgKYHyIUf— Anadolu English (@anadoluagency) August 30, 2021
"Взлетно-посадочная полоса в аэропорту Катания непригодна для использования из-за падения вулканического пепла. Полеты и вылеты приостановлены", — говорится в заявлении аэропорта.
Dva nové venty otevřel nad southeast kráter #MountEtna 's volcanic eruption in #Catania , #Sicily on Thursday night, as action in #Europe 's largest active volcano intensifies. #Italy pic.twitter.com/jNhB1SbOOp— Ruptly (@Ruptly) February 5, 2021
Мэр Энрико Трантино запретил использование двухколесных видов транспорта на территории города и установил ограничение скорости до 30 км/ч из-за пепла, это будет действовать в течение 48 часов.
...and this is ash & lapilli falling (on what I think is a window) in #Catania , #Sicily , approx 25/30km from #Etna (lapilli = small volcanic eruption material) #volcano #Italy https:// t.co/hvLmptoARw— Catherine Nicholson (@ACatInParis) February 17, 2021
Напомним, в Исландии зафиксировали извержение вулкана после землетрясений к северу от рыбацкого городка Гриндавика с населением 3800 человек.
Позже в сети показали видео, как лава поглощает автомагистраль в Исландии.
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