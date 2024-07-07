Виверження вулкана в Італії — на Сицилії стоїть стовп вулканічного попелу з Етну

Стовп вулканічного попелу. Фото: ANSA

Ввечері суботи, 6 липня, на італійському острові Сицилія відбулося нове виверження вулкана Етна. Він викинув потік лави та стовп попелу заввишки п'ять кілометрів.

Про це повідомило видання ANSA у неділю, 7 липня.

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Викинуті вулканічний попіл та лапілі, які є дрібними шматочками затверділої в польоті лави, утворили велику колону. Вулканічний попіл з Етни дістався до сусідньої Катанії, але місцевий аеропорт не закривали.

Наразі не було зафіксовано постраждалих або руйнувань внаслідок виверження сицилійського вулкана.

Вулкан Етна має висоту 3 330 метрів. Він прокидається кілька разів на рік, викидаючи лаву та попіл на значну висоту над островом Сицилія. Останнє велике виверження було зафіксовано у 1992 році.

Stanotte il cratere Voragine dell'#Etna è tornato a dare spettacolo con il secondo parossismo in meno di tre giorni... ci ha proprio preso gusto! La ricaduta di cenere si è avuta sul versante orientale e sud-orientale del vulcano. Video realizzato e concesso da Emilio Messina pic.twitter.com/anTklgbBLg — Il Mondo dei Terremoti (@mondoterremoti) July 7, 2024

Нагадаємо, в Ісландії зафіксували виверження вулкана після землетрусів на північ від рибальського містечка Гріндавіка з населенням 3800 осіб.

Згодом у мережі показали відео, як лава поглинає автомагістраль в Ісландії.