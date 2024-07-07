Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Виверження вулкана в Італії — Етна викинув п'ятиметровий стовп лави у повітря arrow

Виверження вулкана в Італії — Етна викинув п'ятиметровий стовп лави у повітря

7 липня 2024 17:26
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Виверження вулкана в Італії — на Сицилії стоїть стовп вулканічного попелу з Етну
Стовп вулканічного попелу. Фото: ANSA
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Ввечері суботи, 6 липня, на італійському острові Сицилія відбулося нове виверження вулкана Етна. Він викинув потік лави та стовп попелу заввишки п'ять кілометрів.

Про це повідомило видання ANSA у неділю, 7 липня.

Читайте також:

Виверження вулкана в Італії

Викинуті вулканічний попіл та лапілі, які є дрібними шматочками затверділої в польоті лави, утворили велику колону. Вулканічний попіл з Етни дістався до сусідньої Катанії, але місцевий аеропорт не закривали.

Наразі не було зафіксовано постраждалих або руйнувань внаслідок виверження сицилійського вулкана. 

Вулкан Етна має висоту 3 330 метрів. Він прокидається кілька разів на рік, викидаючи лаву та попіл на значну висоту над островом Сицилія. Останнє велике виверження було зафіксовано у 1992 році.

Нагадаємо, в Ісландії зафіксували виверження вулкана після землетрусів на північ від рибальського містечка Гріндавіка з населенням 3800 осіб. 

Згодом у мережі показали відео, як лава поглинає автомагістраль в Ісландії.

Італія вулкан природа природне явище вулканічна активність виверження вулкану

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо