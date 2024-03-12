У роботі Telegram знову стався масштабний збій — що відомо
У роботі програми Telegram стався масовий збій у вівторок, 12 березня. Технічні неполадки торкнулися користувачів в Україні, Польщі, Румунії та Великій Британії.
Про це свідчать дані сервісу Downdetector.
Збій у роботі Telegram
Основні скарги стосувалися труднощів з'єднання із серверами, переривчастої роботи програми, а також проблем з надсиланням та прийманням повідомлень.
Найбільша кількість проблем була пов'язана з підключенням до серверів (52%), потім були скарги на загальну нестабільність роботи програми (30%) і складності з обміном повідомленнями (19%).
Користувачі зазначали, що деякі програми не завантажувалися, а інші не могли увійти в обліковий запис.
Нагадаємо, під час круглого столу комітету зі свободи слова Верховної Ради було вирішено шукати методи заборони месенджеру Telegram.
Незабаром голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що з адміністрацією Telegram поки що немає ефективної комунікації. Тим часом голова Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони Андрій Коваленко заявив, що заблокувати Telegram в Україні поки що неможливо.
Читайте Новини.LIVE!