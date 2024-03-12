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У роботі Telegram знову стався масштабний збій — що відомо

12 березня 2024 17:25
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У роботі Telegram знову стався масштабний збій — що відомо
Telegram у телефоні. Фото: depositphotos.com
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У роботі програми Telegram стався масовий збій у вівторок, 12 березня. Технічні неполадки торкнулися користувачів в Україні, Польщі, Румунії та Великій Британії.

Про це свідчать дані сервісу Downdetector.

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Основні скарги стосувалися труднощів з'єднання із серверами, переривчастої роботи програми, а також проблем з надсиланням та прийманням повідомлень.

Найбільша кількість проблем була пов'язана з підключенням до серверів (52%), потім були скарги на загальну нестабільність роботи програми (30%) і складності з обміном повідомленнями (19%).

Користувачі зазначали, що деякі програми не завантажувалися, а інші не могли увійти в обліковий запис.

Telegram
Збій у роботі Telegram. Фото: Downdetector

Нагадаємо, під час круглого столу комітету зі свободи слова Верховної Ради було вирішено шукати методи заборони месенджеру Telegram.

Незабаром голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що з адміністрацією Telegram поки що немає ефективної комунікації. Тим часом голова Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони Андрій Коваленко заявив, що заблокувати Telegram в Україні поки що неможливо.

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