В работе Telegram снова произошел масштабный сбой — что известно
В работе приложения Telegram произошел массовый сбой во вторник, 12 марта. Технические неполадки коснулись пользователей в Украине, Польше, Румынии и Великобритании.
Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Сбой в работе Telegram
Основные жалобы касались трудностей с соединением с серверами, прерывистой работы приложения, а также проблем с отправкой и приемом сообщений.
Наибольшее количество проблем было связано с подключением к серверам (52%), затем следовали жалобы на общую нестабильность работы приложения (30%) и сложности с обменом сообщениями (19%).
Пользователи отмечали, что у некоторых приложение не загружалось, а другие не могли войти в аккаунт.
Напомним, во время круглого стола комитета по свободе слова Верховной Рады было решено искать методы запрета мессенджера Telegram.
Вскоре глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин заявил, что с администрацией Telegram пока нет эффективной коммуникации. Тем временем глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко заявил, что заблокировать Telegram в Украине пока невозможно.
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