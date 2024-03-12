В работе Telegram снова произошел масштабный сбой — что известно

Telegram в телефоне. Фото: depositphotos.com

В работе приложения Telegram произошел массовый сбой во вторник, 12 марта. Технические неполадки коснулись пользователей в Украине, Польше, Румынии и Великобритании.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

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Основные жалобы касались трудностей с соединением с серверами, прерывистой работы приложения, а также проблем с отправкой и приемом сообщений.

Наибольшее количество проблем было связано с подключением к серверам (52%), затем следовали жалобы на общую нестабильность работы приложения (30%) и сложности с обменом сообщениями (19%).

Пользователи отмечали, что у некоторых приложение не загружалось, а другие не могли войти в аккаунт.

Сбой в работе Telegram. Фото: Downdetector

Напомним, во время круглого стола комитета по свободе слова Верховной Рады было решено искать методы запрета мессенджера Telegram.

Вскоре глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин заявил, что с администрацией Telegram пока нет эффективной коммуникации. Тем временем глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко заявил, что заблокировать Telegram в Украине пока невозможно.