Клієнт користується додатком Monobank. Фото: Monobank

У роботі Monobank стався збій. Деяким клієнтам не вдається здійснити вхід у додаток.

Про це повідомляє Telegram-канал Новини.LIVE.

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Що відомо про збій у Monobank

"На жаль, зараз спостерігаються складнощі у роботі застосунку. Ми відновимо працездатність сервісів найближчим часом. Вибачте, будь ласка, за незручності", — повідомляється при вході в застосунок банку.

Скриншот помилки у додатку банку

Раніше ми повідомляли, що у Монобанку стався масштабний збій.

Також ми писали, що на Monobank здійснена потужна DDoS-атака — Гороховський розповів деталі.