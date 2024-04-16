У роботі Monobank стався збій
16 квітня 2024 15:16
Клієнт користується додатком Monobank. Фото: Monobank
У роботі Monobank стався збій. Деяким клієнтам не вдається здійснити вхід у додаток.
Про це повідомляє Telegram-канал Новини.LIVE.
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"На жаль, зараз спостерігаються складнощі у роботі застосунку. Ми відновимо працездатність сервісів найближчим часом. Вибачте, будь ласка, за незручності", — повідомляється при вході в застосунок банку.
Раніше ми повідомляли, що у Монобанку стався масштабний збій.
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