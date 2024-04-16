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У роботі Monobank стався збій

16 квітня 2024 15:16
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полісученко
У роботі Monobank стався збій
Клієнт користується додатком Monobank. Фото: Monobank
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полісученко

У роботі Monobank стався збій. Деяким клієнтам не вдається здійснити вхід у додаток.

Про це повідомляє Telegram-канал Новини.LIVE.

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Що відомо про збій у Monobank

"На жаль, зараз спостерігаються складнощі у роботі застосунку. Ми відновимо працездатність сервісів найближчим часом. Вибачте, будь ласка, за незручності", — повідомляється при вході в застосунок банку.

У роботі Monobank стався збій - фото 1
Скриншот помилки у додатку банку

Раніше ми повідомляли, що у Монобанку стався масштабний збій.

Також ми писали, що на Monobank здійснена потужна DDoS-атака — Гороховський розповів деталі.

monobank
Україна
збій
Монобанк
фінанси

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