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Співзасновник Monobank Гороховський зізнався, чому сплачує податки в Миколаєві

12 березня 2024 23:28
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Співзасновник Monobank Гороховський зізнався, чому сплачує податки в Миколаєві
Співзасновник Monobank Олег Гороховський. Фото: nv.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Співзасновник Monobank Олег Гороховський заявив, що прописався в Миколаєві й сплачує податки там. За його словами, це сталося після розмови з очільником Миколаївської обласної військової адміністрації Віталієм Кімом.

Про це Олег Гороховський написав у Telegram у вівторок, 12 березня.

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За словами бізнесмена, завжди сплачував податки в рідному Дніпрі, навіть коли переїхав до Києва "не змінював прописку та платив десятки мільйонів гривень ПДФО (податок з доходів фізичних осіб. — Ред.) на рік у Дніпрі". Однак натомість отримав "пильну увагу" податкової.

"Останньою краплею став чотиристорінковий запит на пояснення доходу 70800 гривень, який я зарепортив як дохід на залишок коштів на рахунку в Interactive brokers і за яким я сплатив теж ПДФО – 13000 грн", — розповів Гороховський.

Однак пізніше, за вечерею з Кімом, той запропонував підприємцю сплачувати податки в Миколаєві, оскільки через близьке розташування до фронту бізнес не справляється.

"І я винайняв квартиру і прописався в Миколаєві. Плачу податки там. Мене не носять на руках, але щоразу, коли від мене надходить ПДФО до бюджету Миколаєва, Віталій телефонує мені та каже "Дякую!", — зізнається Гороховський.

Він подякував голові Миколаївської ОВА та наголосив, що "чиновники, які цінують підприємців, що чесно сплачують податки, — це те, що відрізняє країну зі здоровим бізнес-кліматом від хворої". За його словами, щоб досвід із Дніпром не повторився, слід "заохочувати таке поважне ставлення до бізнесу".

"Платіть податки у Миколаєві! Там вас цінуватимуть і поважатимуть", — додав бізнесмен.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу співзасновника Монобанку Олега Гороховського

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу співзасновника Монобанку Олега Гороховського
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу співзасновника Монобанку Олега Гороховського

Податки в Україні

Нагадаємо, що в українському уряді готують новий проєкт закону, що дозволив би забезпечити додаткові надходження до державного бюджету, "левова частка" з якого йде на фінансування армії під час війни. Відомі деталі нововведення.

Також ми писали, що в Україні хочуть створити перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, так званий "Клуб білого бізнесу". Відомо, що це таке та для чого.

податки
Миколаїв
Дніпро
monobank
Олег Гороховський
Віталій Кім
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війна в Україні
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