Співзасновник Monobank Гороховський зізнався, чому сплачує податки в Миколаєві

Співзасновник Monobank Олег Гороховський. Фото: nv.ua

Співзасновник Monobank Олег Гороховський заявив, що прописався в Миколаєві й сплачує податки там. За його словами, це сталося після розмови з очільником Миколаївської обласної військової адміністрації Віталієм Кімом.

Про це Олег Гороховський написав у Telegram у вівторок, 12 березня.

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Гороховський прописався в Миколаєві та платить там податки

За словами бізнесмена, завжди сплачував податки в рідному Дніпрі, навіть коли переїхав до Києва "не змінював прописку та платив десятки мільйонів гривень ПДФО (податок з доходів фізичних осіб. — Ред.) на рік у Дніпрі". Однак натомість отримав "пильну увагу" податкової.

"Останньою краплею став чотиристорінковий запит на пояснення доходу 70800 гривень, який я зарепортив як дохід на залишок коштів на рахунку в Interactive brokers і за яким я сплатив теж ПДФО – 13000 грн", — розповів Гороховський.

Однак пізніше, за вечерею з Кімом, той запропонував підприємцю сплачувати податки в Миколаєві, оскільки через близьке розташування до фронту бізнес не справляється.

"І я винайняв квартиру і прописався в Миколаєві. Плачу податки там. Мене не носять на руках, але щоразу, коли від мене надходить ПДФО до бюджету Миколаєва, Віталій телефонує мені та каже "Дякую!", — зізнається Гороховський.

Він подякував голові Миколаївської ОВА та наголосив, що "чиновники, які цінують підприємців, що чесно сплачують податки, — це те, що відрізняє країну зі здоровим бізнес-кліматом від хворої". За його словами, щоб досвід із Дніпром не повторився, слід "заохочувати таке поважне ставлення до бізнесу".

"Платіть податки у Миколаєві! Там вас цінуватимуть і поважатимуть", — додав бізнесмен.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу співзасновника Монобанку Олега Гороховського

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