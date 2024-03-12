Соучредитель Monobank Гороховский признался, почему платит налоги в Николаеве

Соучредитель Monobank Олег Гороховский. Фото: nv.ua

Соучредитель Monobank Олег Гороховский заявил, что прописался в Николаеве и платит налоги там. По его словам, это произошло после разговора с главой Николаевской областной военной администрации Виталием Кимом.

Об этом Олег Гороховский написал в Telegram во вторник, 12 марта.

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Гороховский прописался в Николаеве и платит там налоги

По словам бизнесмена, всегда платил налоги в родном Днепре, даже когда переехал в Киев "не менял прописку и платил десятки миллионов гривен НДФЛ (налог с доходов физических лиц. — Ред.) в год в Днепре". Однако получил "пристальное внимание" налоговой.

"Последней каплей стал четырехстраничный запрос на объяснение дохода 70800 гривен, который я зарепортил как доход на остаток средств на счете в Interactive brokers и по которому я уплатил тоже НДФЛ — 13000 грн", — рассказал Гороховский.

Однако позже, за ужином с Кимом, тот предложил предпринимателю платить налоги в Николаеве, поскольку из-за близкого расположения к фронту бизнес не справляется.

"И я снял квартиру и прописался в Николаеве. Плачу налоги там. Меня не носят на руках, но всякий раз, когда от меня поступает НДФЛ в бюджет Николаева, Виталий звонит мне и говорит "Спасибо!", — признается Гороховский.

Он поблагодарил главу Николаевской ОВА и подчеркнул, что "чиновники, которые ценят предпринимателей, честно платящих налоги, — это то, что отличает страну со здоровым бизнес-климатом от больной". По его словам, чтобы опыт с Днепром не повторился, следует "поощрять такое серьезное отношение к бизнесу".

"Платите налоги в Николаеве! Там вас будут ценить и уважать", — добавил бизнесмен.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала соучредителя Монобанка Олега Гороховского

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