Клиент пользуется приложением Monobank. Фото: Monobank

В работе Monobank произошел сбой. Некоторым клиентам не удается совершить вход в приложение.

Об этом сообщает Telegram-канал Новини.LIVE.

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"К сожалению, сейчас наблюдаются сложности в работе приложения. Мы восстановим работоспособность сервисов в ближайшее время. Извините, пожалуйста, из-за неудобств", — сообщается при входе в приложение банка.

Скриншот ошибки в приложении банка

Ранее мы сообщали, что в Монобанке произошел масштабный сбой.

Также мы писали, что на Monobank совершена мощная DDoS-атака — Гороховский рассказал детали.