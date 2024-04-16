В работе Monobank произошел сбой
16 апреля 2024 15:16
Клиент пользуется приложением Monobank. Фото: Monobank
В работе Monobank произошел сбой. Некоторым клиентам не удается совершить вход в приложение.
Об этом сообщает Telegram-канал Новини.LIVE.
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"К сожалению, сейчас наблюдаются сложности в работе приложения. Мы восстановим работоспособность сервисов в ближайшее время. Извините, пожалуйста, из-за неудобств", — сообщается при входе в приложение банка.
Ранее мы сообщали, что в Монобанке произошел масштабный сбой.
Также мы писали, что на Monobank совершена мощная DDoS-атака — Гороховский рассказал детали.
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