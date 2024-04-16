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В работе Monobank произошел сбой

16 апреля 2024 15:16
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко
В работе Monobank произошел сбой
Клиент пользуется приложением Monobank. Фото: Monobank
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко

В работе Monobank произошел сбой. Некоторым клиентам не удается совершить вход в приложение.

Об этом сообщает Telegram-канал Новини.LIVE.

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Что известно о сбое в Monobank

"К сожалению, сейчас наблюдаются сложности в работе приложения. Мы восстановим работоспособность сервисов в ближайшее время. Извините, пожалуйста, из-за неудобств", — сообщается при входе в приложение банка.

В работе Monobank произошел сбой - фото 1
Скриншот ошибки в приложении банка

Ранее мы сообщали, что в Монобанке произошел масштабный сбой.

Также мы писали, что на Monobank совершена мощная DDoS-атака — Гороховский рассказал детали.

monobank
Украина
сбой
Монобанк
финансы

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