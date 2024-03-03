Мобільний застосунок фінустанови Monobank Фото: monobank.ua

У Монобанку стався масштабний збій. На разі фахівці з'ясовують обставини та усувають проблему.

Про це повідомив співзасновник Монобанку Олег Гороховський в Telegram, 3 березня.

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Повідомлення про збій. Фото: скриншот

У Монобанку стався збій

"У нас технічний збій. Лагодимо. Вибачте", — говориться лаконічному повідомленні.

Наразі фахівці з'ясовують причину проблеми та намагаються її усунути.

Раніше ми розповідали, що співзасновник Monobank Олег Гороховський заявив, що на мобільний банк здійснюється потужна DDoS-атака. За його словами, щойно фахівці налагодили роботу після останнього нападу, як почався новий.

Нагадаємо, що 19 січня в додатку Monobank стався збій. Застосунок видавав помилку під час входу та здійснення операцій. В керівництві компанії заявили про DDoS-атаку.

Також ми писали, що 9 січня у Monobank стався збій. Користувачі писали, що в них не працює додаток. У фінустанові підтвердили несправність.