У Монобанку стався масштабний збій
У Монобанку стався масштабний збій. На разі фахівці з'ясовують обставини та усувають проблему.
Про це повідомив співзасновник Монобанку Олег Гороховський в Telegram, 3 березня.
У Монобанку стався збій
"У нас технічний збій. Лагодимо. Вибачте", — говориться лаконічному повідомленні.
Наразі фахівці з'ясовують причину проблеми та намагаються її усунути.
Раніше ми розповідали, що співзасновник Monobank Олег Гороховський заявив, що на мобільний банк здійснюється потужна DDoS-атака. За його словами, щойно фахівці налагодили роботу після останнього нападу, як почався новий.
Нагадаємо, що 19 січня в додатку Monobank стався збій. Застосунок видавав помилку під час входу та здійснення операцій. В керівництві компанії заявили про DDoS-атаку.
Також ми писали, що 9 січня у Monobank стався збій. Користувачі писали, що в них не працює додаток. У фінустанові підтвердили несправність.
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