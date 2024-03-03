Мобильное приложение финучреждения Monobank Фото: monobank.ua

В Монобанке произошел масштабный сбой. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства и устраняют проблему.

Об этом сообщил соучредитель Монобанка Олег Гороховский в Telegram 3 марта.

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Уведомление о сбое. Фото: скриншот

В Монобанке произошел сбой

"У нас технический сбой. Чиним. Извините", — говорится в лаконичном сообщении.

Специалисты выясняют причину проблемы и пытаются ее устранить.

Ранее мы рассказывали, что соучредитель Monobank Олег Гороховский заявил, что на мобильный банк осуществляется мощная DDoS-атака. По его словам, только специалисты наладили работу после последнего нападения, как начался новый.

Напомним, что 19 января в приложении Monobank произошел сбой. Приложение выдавало ошибку при входе и совершении операций. В руководстве компании заявили о DDoS-атаке.

Также мы писали, что 9 января у Monobank произошел сбой. Пользователи писали, что у них не работает приложение. В финучреждении подтвердили неисправность.