В Монобанке произошел масштабный сбой
В Монобанке произошел масштабный сбой. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства и устраняют проблему.
Об этом сообщил соучредитель Монобанка Олег Гороховский в Telegram 3 марта.
В Монобанке произошел сбой
"У нас технический сбой. Чиним. Извините", — говорится в лаконичном сообщении.
Специалисты выясняют причину проблемы и пытаются ее устранить.
Ранее мы рассказывали, что соучредитель Monobank Олег Гороховский заявил, что на мобильный банк осуществляется мощная DDoS-атака. По его словам, только специалисты наладили работу после последнего нападения, как начался новый.
Напомним, что 19 января в приложении Monobank произошел сбой. Приложение выдавало ошибку при входе и совершении операций. В руководстве компании заявили о DDoS-атаке.
Также мы писали, что 9 января у Monobank произошел сбой. Пользователи писали, что у них не работает приложение. В финучреждении подтвердили неисправность.
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