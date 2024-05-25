У Польщі чоловік видав себе за відомого священика на сайті знайомств

Популярний у Польщі священик Адріан Хойницький. Фото: Facebook/Adrian Chojnicki

У Польщі 23-річний чоловік створив профіль на сайті знайомств. Але замість своїх фото завантажив на сторінку знімки відомого польського ксьондза Адріана Хойницького з міста Рибнік. Священик звернувся до поліції, і оперативники розшукали інтернет-шахрая.

Подробиці цієї історії повідомляє польське видання naszemiasto.pl.

Читайте також:

На фейковій сторінці чоловік писав від імені священика різні непристойності

У шапці профіля винахідливий молодик написав: "Шукаю жінку, котру можу висповідати".

Інформація про дивний профіль з непристойним контентом швидко дійшла до реального священика Адріана Хойницького. Отець Адріан Хойницький, вікарій і катехит із району Хваловіце в Рибніку, веде соціальні мережі, у TikTok він відомий як Padre Adriano.

Тож, священик звернувся до поліції. Слідчі встановили, що фейкову сторінку створив 23-річний житель Глогува. Чоловіка розшукали та затримали, йому загрожує до 8-ми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Польщі запроваджено видачу тимчасових документів для українських чоловіків, чиї закордонні паспорти прострочилися.

Раніше Маршалок Сенату Польщі Малгожата Кідава-Блонська назвала країну, яка намагається розсварити Київ та Варшаву. Йдеться про Росію.