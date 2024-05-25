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У Польщі затримали чоловіка, який у Tinder видавав себе за популярного ксьондза

25 травня 2024 05:41
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
У Польщі чоловік видав себе за відомого священика на сайті знайомств
Популярний у Польщі священик Адріан Хойницький. Фото: Facebook/Adrian Chojnicki
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

У Польщі 23-річний чоловік створив профіль на сайті знайомств. Але замість своїх фото завантажив на сторінку знімки відомого польського ксьондза Адріана Хойницького з міста Рибнік. Священик звернувся до поліції, і оперативники розшукали інтернет-шахрая. 

Подробиці цієї історії повідомляє польське видання naszemiasto.pl

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На фейковій сторінці чоловік писав від імені священика різні непристойності 

У шапці профіля винахідливий молодик написав: "Шукаю жінку, котру можу висповідати". 

Інформація про дивний профіль з непристойним контентом швидко дійшла до реального священика Адріана Хойницького. Отець Адріан Хойницький, вікарій і катехит із району Хваловіце в Рибніку, веде соціальні мережі, у TikTok він відомий як Padre Adriano. 

Тож, священик звернувся до поліції. Слідчі встановили, що фейкову сторінку створив 23-річний житель Глогува. Чоловіка розшукали та затримали, йому загрожує до 8-ми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Польщі запроваджено видачу тимчасових документів для українських чоловіків, чиї закордонні паспорти прострочилися.

Раніше Маршалок Сенату Польщі Малгожата Кідава-Блонська назвала країну, яка намагається розсварити Київ та Варшаву. Йдеться про Росію.

Польща
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фейки
розслідування
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