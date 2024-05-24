У Польщі українським чоловікам з простроченими паспортами почали видавати проїздні документи

Українські біженці. Фото: AP

В Польщі запроваджено видачу тимчасових документів для українських чоловіків, чиї закордонні паспорти прострочилися. Це рішення є реакцією на нові українські норми, які перешкоджають чоловікам віком від 18 до 60 років оформлювати нові паспорти за межами країни.

Про це розповів у п'ятницю, 24 травня, український бізнесмен Денис Долинський, який переїхав до Польщі.

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Інтеграція українських біженців у Польщі

Польща разом з іншими європейськими державами висловила готовність надати підтримку таким українським чоловікам, які не мають можливості отримати новий паспорт.

"Тобто ніхто нікого не те що депортувати не буде, вже офіційно їх легалізували. Тому додому ніхто повертатися не буде", — сказав Долинський.

Він також зазначив, що з липня українські компанії в Польщі матимуть можливість отримати кредити на умовах, що відповідають рівню інфляції, а українських дітей зобов’язали відвідувати лише польські школи.

"Це вже інтеграція на повну", — вважає він.

Нагадаємо, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко поділився, як новий мобілізаційний закон вплине на чоловіків, які підпадають під військовий обов’язок. Він розповів про нюанси повернення військовозобов’язаних з-за кордону, зокрема з Німеччини та Польщі, які висловили готовність сприяти цьому процесу.

Своєю чергою міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловився щодо допомоги у поверненні чоловіків призовного віку в Україну. Він заявив, що для Польщі це може бути "етично неоднозначним".