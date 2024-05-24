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В Польше украинским мужчинам с просроченными паспортами начали выдавать проездные документы

24 мая 2024 18:46
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Бригадир София
редактор
В Польше украинским мужчинам с просроченными паспортами начали выдавать проездные документы
Украинские беженцы. Фото: AP
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В Польше введена выдача временных документов для украинских мужчин, чьи загранпаспорта просрочились. Это решение является реакцией на новые украинские нормы, препятствующие мужчинам от 18 до 60 лет оформлять новые паспорта за пределами страны.

Об этом рассказал украинский бизнесмен, переехавший в Польшу Денис Долинский в пятницу, 24 мая.

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Польша вместе с другими европейскими государствами выразила готовность оказать поддержку таким украинским мужчинам, у которых нет возможности получить новый паспорт.

"То есть никто никого не то что депортировать не будет, уже официально их легализовали. Поэтому домой никто возвращаться не будет", — сказал Долинский.

Он также отметил, что с июля украинские компании в Польше получат возможность получить кредиты на условиях, соответствующих уровню инфляции, а украинских детей обязано посещать только польские школы.

"Это уже интеграция по полной", — считает он.

Напомним, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко поделился, как новый мобилизационный закон повлияет на мужчин, подпадающих под воинскую обязанность. Он рассказал о нюансах возвращения военнообязанных из-за границы, в частности из Германии и Польши, выразивших готовность содействовать этому процессу.

В свою очередь министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский высказался о помощи в возвращении мужчин призывного возраста в Украину. Он заявил, что для Польши это может быть "нравственно неоднозначным".

Польша
Украина
беженцы
бизнес
мужчины

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