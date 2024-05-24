Маршалок Сенату Польщі заявила, що Росія намагається розсварити Київ та Варшаву

Маршалок польського Сенату Малгожата Кідава-Блонська та голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Фото: facebook.com/stefanchuk.official

Маршалок Сенату Польщі Малгожата Кідава-Блонська назвала країну, яка намагається розсварити Київ та Варшаву. За її словами, йдеться про Росію.

Про це Малгожата Кідава-Блонська сказала під час виступу у Верховній Раді України у п'ятницю, 24 травня, передає "Укрінформ".

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"Я тут сьогодні перед вами, щоб сказати про те, що нас об’єднує, — про польсько-українську дружбу. Ми віримо в неї, і ми її практикуємо. Але ми також добре знаємо, що нічого не дано назавжди. Ми повинні захищати нашу дружбу від недовіри, особливо зараз, коли цю недовіру намагається вселити нам наш спільний ворог Росія", — сказала маршалок польського Сенату.

Вона наголосила, що диктатор Володимир Путін, як і всі російські царі до нього, знає, що Україна і Польща непереможні, коли діють спільно. За її словами, "як тільки нашому спільному ворогу вдається посіяти в нас недовіру, Польща і Україна стикаються зі смертельними випробуваннями".

Маршалок польського Сенату наголосила, що польсько-українські відносини — це "виклик сьогодення".

"Це робота, яку виконують наші політики та дипломати, історики та підприємці. Але польсько-українська дружба — це також завдання для наших шкіл і університетів, для вчителів нашої молоді, а також для наших церков", — наголосила Кідава-Блонська.

Вона зазначила, що у новому небезпечному світі і Польща, і Україна не можуть вижити поодинці.

"Обидві наші країни потребують Європейського Союзу і НАТО. Нам потрібні друзі як по один бік Атлантики, так і по інший. Польща є членом ЄС і НАТО, Україна має право і повинна бути там. Процес приєднання має пройти якомога швидше. Україна може розраховувати на нашу підтримку на кожному етапі", — запевнила маршалок польського Сенату.

За її словами, Глобальний саміт миру слід розглядати як вираз найширшої підтримки суверенітету та територіальної цілісності України.

"Памʼятаємо, що жоден мирний саміт не може стати "новою Мюнхенською змовою". Та не можна забути, що лише Україна має Майдан, щоб вирішувати своє майбутнє", — сказала Кідава-Блонська.

Нагадаємо, 24 травня в Україну з офіційним візитом прибула маршалок Сенату Республіки Польща Малгожата Кідава-Блонська. Її зустріла заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк.

Також міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Семоняк заявив про введення заходів із посилення безпеки навколо аеропорту Жешув-Ясьонка, який обробляє 90% західних вантажів, що відправляються на фронт в Україну. Це пов'язано з російськими диверсійними операціями.