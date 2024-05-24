Маршалок Сената Польши заявила, что Россия пытается рассорить Киев и Варшаву

Маршалок польского Сената Малгожата Кидава-Блонская и глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. Фото: facebook.com/stefanchuk.official

Маршалок Сената Польши Малгожата Кидава-Блонская назвала страну, которая пытается рассорить Киев и Варшаву. По ее словам, речь идет о России.

Об этом Малгожата Кидава-Блонская сказала во время выступления в Верховной Раде Украины в пятницу, 24 мая, передает "Укринформ".

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"Я здесь сегодня перед вами, чтобы сказать о том, что нас объединяет, — о польско-украинской дружбе. Мы верим в нее, и мы ее практикуем. Но мы также хорошо знаем, что ничего не дано навсегда. Мы должны защищать нашу дружбу от недоверия, особенно сейчас, когда это недоверие пытается внушить нам наш общий враг Россия", — сказала маршалок польского Сената.

Она подчеркнула, что диктатор Владимир Путин, как и все российские цари, знает, что Украина и Польша непобедимы, когда действуют совместно. По ее словам, "как только нашему общему врагу удается посеять у нас недоверие, Польша и Украина сталкиваются со смертельными испытаниями".

Маршалок польского Сената подчеркнула, что польско-украинские отношения — это "вызов сегодняшнего дня".

"Это работа, которую выполняют наши политики и дипломаты, историки и предприниматели. Но польско-украинская дружба — это также задача для наших школ и университетов, для учителей нашей молодежи, а также для наших церквей", — подчеркнула Кидава-Блонская.

Она отметила, что в новом опасном мире и Польша, и Украина не могут выжить в одиночку.

"Обе наши страны нуждаются в Европейском Союзе и НАТО. Нам нужны друзья как по одну сторону Атлантики, так и по другую. Польша является членом ЕС и НАТО, Украина имеет право и должна быть там. Процесс присоединения должен пройти как можно скорее. Украина может рассчитывать на нашу поддержку на каждом этапе", — заверила маршалок польского Сената

По ее словам, Глобальный саммит мира следует рассматривать как выражение самой широкой поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Помним, что ни один мирный саммит не может стать "новым Мюнхенским сговором". Но нельзя забыть, что только Украина имеет Майдан, чтобы решать свое будущее", — сказала Кидава-Блонская.

Напомним, 24 мая в Украину с официальным визитом прибыла маршалок Сената Республики Польша Малгожата Кидава-Блонская. Ее встретила заместитель главы Верховной Рады Елена Кондратюк.

Также министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк заявил о введении мер по усилению безопасности вокруг аэропорта Жешув-Ясенка, который обрабатывает 90% отправляемых на фронт в Украину западных грузов. Это связано с российскими диверсионными операциями.