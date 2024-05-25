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В Польше задержали мужчину, который в Tinder выдавал себя за популярного священника

25 мая 2024 05:41
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
В Польше мужчина выдал себя за известного священника на сайте знакомств
Популярный в Польше священник Адриан Хойницкий. Фото: Facebook/Adrian Chojnicki
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

В Польше 23-летний мужчина создал профиль на сайте знакомств. Но вместо своих фото загрузил на страницу снимки известного польского ксендза Адриана Хойницкого из города Рыбник. Священник обратился в полицию, и оперативники разыскали интернет-мошенника.

Подробности этой истории сообщает польское издание naszemiasto.pl.

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На фейковой странице мужчина писал от имени священника разные непристойности

В шапке профиля изобретательный парень написал: "Ищу женщину, которую могу исповедовать".

Информация об удивительном профиле с неприличным контентом быстро дошла до реального священника Адриана Хойницкого. Отец Адриан Хойницкий, викарий и катехит из района Хваловице в Рыбнике, ведет социальные сети, в TikTok он известен как Padre Adriano.

Священник обратился в полицию. Следователи установили, что фейковую страницу создал 23-летний житель Глогува. Мужчину разыскали и задержали, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Польше введена выдача временных документов для украинских мужчин, чьи загранпаспорта просрочены.

Ранее Маршалок Сената Польши Малгожата Кидава-Блонска назвала страну, пытающуюся рассорить Киев и Варшаву. Речь о России.

Польша
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