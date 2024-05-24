У Польщі загинув українець

Польська швидка допомога. Фото ілюстративне: wikipedia.org

У польському місці Каліш загинув 41-річний українець. Чоловік випав з вікна багатоповерхівки.

Про це у четвер, 23 квітня, повідомило видання Super Express.

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Медики, які прибули на виклик, намагалися реанімувати чоловіка, але постраждалий помер на місці. За словами свідків, українець випав з 4-го поверху будинку.

"Про подію повідомлено прокуратуру, яка почала розслідування. У справі затримано двох чоловіків 37 та 45 років", — повідомив речник Окружної прокуратури в місті Острув Велькопольский Мацей Мелер.

Нагадаємо, у Польщі — дефіцит працівників на сезонних роботах. Українці шукають вакансії в інших країнах ЄС.

Також ми повідомляли, що міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Семоняк заявив про введення заходів із посилення безпеки навколо аеропорту Жешув-Ясьонка, який обробляє 90% західних вантажів, що відправляються на фронт в Україну.