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В Польше разбился украинец — выпал с четвертого этажа

24 мая 2024 06:01
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
В Польше погиб украинец
Польская скорая помощь. Фото иллюстративное: wikipedia.org
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

В польском месте Калиш погиб 41-летний украинец. Мужчина выпал из окна многоэтажки.

Об этом в четверг, 23 апреля, сообщило издание Super Express.

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Трагедия произошла вечером 23 мая

Прибывшие медики, пытались реанимировать мужчину, но пострадавший скончался на месте. По словам свидетелей, украинец выпал с 4 этажа дома.

"О событии уведомлена прокуратура, которая начала расследование. По делу задержаны двое мужчин 37 и 45 лет", — сообщил спикер Окружной прокуратуры в городе Острув Велькопольский Мацей Мелер.

Напомним, в Польше — дефицит людей на сезонных работах. Украинцы ищут вакансии в других странах ЕС.

Также мы сообщали, что министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк заявил о введении мер по усилению безопасности вокруг аэропорта Жешув-Ясенка, который обрабатывает 90% отправляемых на фронт в Украину западных грузов.

Польша
украинцы
полиция
расследование
гибель

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