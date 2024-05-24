В Польше погиб украинец

Польская скорая помощь. Фото иллюстративное: wikipedia.org

В польском месте Калиш погиб 41-летний украинец. Мужчина выпал из окна многоэтажки.

Об этом в четверг, 23 апреля, сообщило издание Super Express.

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Прибывшие медики, пытались реанимировать мужчину, но пострадавший скончался на месте. По словам свидетелей, украинец выпал с 4 этажа дома.

"О событии уведомлена прокуратура, которая начала расследование. По делу задержаны двое мужчин 37 и 45 лет", — сообщил спикер Окружной прокуратуры в городе Острув Велькопольский Мацей Мелер.

Напомним, в Польше — дефицит людей на сезонных работах. Украинцы ищут вакансии в других странах ЕС.

Также мы сообщали, что министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк заявил о введении мер по усилению безопасности вокруг аэропорта Жешув-Ясенка, который обрабатывает 90% отправляемых на фронт в Украину западных грузов.