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У Польщі закликали негайно укріплювати кордон з РФ та Білоруссю

29 квітня 2024 13:46
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Польщі закликали негайно укріплювати кордон з РФ та Білоруссю
Будівництво укріплень на кордоні. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Колишній командувач Сухопутних військ Польщі генерал Вальдемар Скшипчак вважає війну Росії з НАТО малоймовірною. Однак, на його думку, в будь-якому випадку потрібно будувати укріплення та створювати мінні поля на кордоні з РФ та Білоруссю.

Про це військовий сказав в інтерв'ю Delfi.

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Укріплення польських та литовських кордонів

За словами Скшипчака, приклад війни в Україні доводить, що питання будівництва оборонних укріплень, позицій та створення мінних полів знову актуальні. 

"Я вважаю, що польські та литовські кордони з Росією треба зміцнювати, розміщувати ешелоновані мінні поля вже зараз, у мирний час. У воєнний час укріплення на прикордонних територіях будувати може бути вже запізно", — сказав Скшипчак.

Він додав, що Білорусь веде гібридну війну, яка теж може перерости у ще більшу загрозу. 

"І Лукашенко, і Путін повинні знати, що, якщо вони вирішуватимуть розпочати війну, їхнім військам доведеться долати настільки укріплені райони, що це вимагатиме величезних жертв із боку їхніх військових", — сказав Скшипчак.

Однак, на думку генерала, війна у Європі малоймовірна, принаймні поки РФ веде її проти України. Переконаний, що Кремлю не вистачить на це ресурсів. 

"Але нам потрібно готуватися, створювати збройні сили, що складаються з добре озброєних та вмотивованих солдатів. Якщо ми будемо сильними, жодна війна не розпочнеться", — сказав Скшипчак.

Нагадаємо, країни Балтії активно будують укріплення на кордоні з Росією. Ці дії спрямовані на підготовку до можливого нападу РФ.

Тим часом у Німеччині розповіли, скільки часу знадобиться Кремлю, щоб підготуватися до війни з НАТО. 

Білорусь
Польща
війна
кордон
Олександр Лукашенко
мінування
міни

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