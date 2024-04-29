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В Польше призвали немедленно укреплять границу с РФ и Беларусью

29 апреля 2024 13:46
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Польше призвали немедленно укреплять границу с РФ и Беларусью
Строительство укреплений на границе. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак считает войну России с НАТО маловероятной. Однако, по его мнению, в любом случае следует строить укрепления и создавать минные поля на границе с РФ и Беларусью.

Об этом военный сказал в интервью Delfi.

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Укрепление польских и литовских границ

По словам Скшипчака, пример войны в Украине доказывает, что вопросы строительства оборонных укреплений, позиций и создания минных полей снова актуальные.

"Я считаю, что польские и литовские границы с Россией нужно укреплять, размещать эшелонированные минные поля уже сейчас, в мирное время. В военное время укрепление на приграничных территориях строить может быть уже поздно", — сказал Скшипчак.

Он добавил, что Беларусь ведет гибридную войну, которая тоже может перерасти в еще большую угрозу.

"И Лукашенко, и Путин должны знать, что если они будут решать начать войну, их войскам придется преодолевать настолько укрепленные районы, что это потребует огромных жертв со стороны их военных", — сказал Скшипчак.

Однако, по мнению генерала, война в Европе маловероятна, по крайней мере, пока РФ ведет ее против Украины. Убежден, что Кремлю не хватит для этого ресурсов.

"Но нам нужно готовиться, создавать вооруженные силы, состоящие из хорошо вооруженных и мотивированных солдат. Если мы будем сильными, ни одна война не начнется", — сказал Скшипчак.

Напомним, страны Балтии активно строят укрепление на границе с Россией. Эти действия направлены на подготовку к возможному нападению РФ.

Между тем, в Германии рассказали, сколько времени понадобится Кремлю, чтобы подготовиться к войне с НАТО.

Беларусь
Польша
война
граница
Александр Лукашенко
минирование
мины

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