У Польщі відповіли, чи мають вони намір відправити свої війська в Україну
На цей момент Польща не планує відправляти свої військові підрозділи до України. Проте, країна зберігає за собою право переглянути це рішення в будь-який час.
Про це повідомив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик на Radiozet.
Польща не має наміру вводити в Україну війська
Томчик підкреслив, що наразі у цьому питанні немає жодних непорозумінь. Він додав, що якщо буде польська влада може згодом змінити своє рішення
"Наразі такої ідеї чи дискусії не існує. Що стосується майбутнього — воно попереду. Якщо ми захочемо змінити рішення, ми його змінимо", — заявив заступник міністра оборони.
Раніше заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що його країна не накладала обмежень на використання переданої Україні зброї за межами її території.
Нагадаємо, в уряді Естонії почали обговорювати можливість відправити контингент естонських військ в західні регіони України.
Також ми писали, що президент Франції Емманюель Макрон у своєму інтерв'ю заявив, що якби росіяни прорвали оборону і Україна попросила про допомогу, то Франція думала б про введення військ.
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