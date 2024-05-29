У Польщі відповіли, чи мають вони намір відправити свої війська в Україну

Польські військові. Ілюстративне фото: Wyborcza.pl

На цей момент Польща не планує відправляти свої військові підрозділи до України. Проте, країна зберігає за собою право переглянути це рішення в будь-який час.

Про це повідомив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик на Radiozet.

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Томчик підкреслив, що наразі у цьому питанні немає жодних непорозумінь. Він додав, що якщо буде польська влада може згодом змінити своє рішення

"Наразі такої ідеї чи дискусії не існує. Що стосується майбутнього — воно попереду. Якщо ми захочемо змінити рішення, ми його змінимо", — заявив заступник міністра оборони.

Раніше заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що його країна не накладала обмежень на використання переданої Україні зброї за межами її території.

Нагадаємо, в уряді Естонії почали обговорювати можливість відправити контингент естонських військ в західні регіони України.

Також ми писали, що президент Франції Емманюель Макрон у своєму інтерв'ю заявив, що якби росіяни прорвали оборону і Україна попросила про допомогу, то Франція думала б про введення військ.