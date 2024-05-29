В Польше ответили, намерены ли они отправить свои войска в Украину

Польские военные. Иллюстративное фото: Wyborcza.pl

В настоящее время Польша не планирует отправлять свои военные подразделения в Украину. Однако страна сохраняет за собой право пересмотреть это решение в любое время.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик на Radiozet.

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Томчик подчеркнул, что пока в этом вопросе нет никаких недоразумений. Он добавил, что если будет, то польская власть может впоследствии изменить свое решение.

"Пока такой идеи или дискуссии не существует. Что касается будущего — оно впереди. Если мы захотим изменить решение, мы его изменим", — заявил замминистра обороны.

Ранее заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что его страна не налагала ограничений на использование переданного Украине оружия вне ее территории.

Напомним, в правительстве Эстонии начали обсуждать возможность отправить контингент эстонских войск в западные регионы Украины.

Также мы писали, что президент Франции Эмманюэль Макрон в своем интервью заявил, что если бы россияне прорвали оборону и Украина попросила о помощи, Франция думала бы о вводе войск.