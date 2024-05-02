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Макрон розповів, за яких умов ввів би в Україну війська

2 травня 2024 13:04
оновлено: 13:32
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Бригадир Софія
редактор
Макрон розповів, за яких умов ввів би в Україну війська
Президент Франції Еммануель Макрон. Фото: REUTERS
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Президент Франції Еммануель Макрон у своєму інтерв'ю заявив, що якби росіяни прорвали оборону і Україна попросила про допомогу, то Франція б думала про введення військ. Він підкреслив, що Росія не може перемогти в Україні.

Про це повідомило видання The Economist у четвер, 2 травня.

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У Еммануеля Макрона запитали, чи він підтримує свої попередні заяви про можливість введення сухопутних військ в Україну. Макрон підтвердив, зазначивши, що він не виключає жодних варіантів, оскільки стикається з агресором, який також не виключає нічого. Він підкреслив, що Європа має продовжувати підтримувати Україну та надавати їй засоби для оборони. Макрон заявив, що стратегічна мета полягає в тому, щоб не допустити перемоги Росії в Україні, оскільки це створить загрозу безпеці всієї Європи.

На запитання про те, чи повинні інші лідери поділити його позицію, Макрон відповів, що політична фантастика не є продуктивною, але він впевнений, що це є ключовою умовою для забезпечення європейської безпеки та військового авторитету. Він зазначив, що якщо Росія вирішить продовжити свої дії, всім лідерам доведеться розглянути це питання. 

"Якби росіяни прорвали лінію фронту, якби було українське прохання, чого сьогодні немає, ми б законно мали поставити собі це питання. Тому я думаю, що виключати це апріорі – це не засвоювати уроки останніх двох років", — заявив Макрон.

Він також вказав на те, що реакція Росії на його коментарі показала, що така позиція має ефект стримування.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон хоче розпочати дискусію про використання ядерної зброї для захисту Європи. Він готовий зробити французьку ядерну зброю частиною загальноєвропейської оборони.

Раніше Макрон заявив, що умови безпеки Європи залежать від того, що Росія не виграє війну, яку вона розв'язала проти України. 

Франція
Емманюель Макрон
Україна
військові
війна в Україні
Росія

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