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У Польщі стався вибух на військовому полігоні, є загиблі

25 березня 2024 19:18
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Ілля Рябінін
редактор
У Польщі стався вибух на військовому полігоні, є загиблі
Польські військовослужбовці. Фото ілюстративне: REUTERS/Kacper Pempel
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

На військовому полігоні у Польщі в понеділок, 25 березня, близько 11:00 під час навчань із підриву тротилу стався нещасний випадок. Внаслідок інциденту загинуло двоє людей.

Про це повідомляє RMF24.

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У Польщі на військовому полігоні загинуло двоє людей

У Польщі стався вибух на військовому полігоні, є загиблі
Поліцейські на місці інциденту. Джерело: klobucka.pl

Як повідомляється, на військовому полігоні в Солярні Люблінецького повіту Сілезького воєводства на території колишньої 13-ї зенітно-ракетної ескадрильї під час навчань із підриву тротилу стався вибух, внаслідок якого постраждали двоє людей. Від отриманих травм двоє військовиків померли на місці.

Зазначається, що на місці інциденту працювала пожежна машина з цистерною для води з військової частини в Люблинці та двома парамедичними машинами  без лікарів.

Загиблими виявилися сапери 5-го Тарновського полку сил РХБЗ Сухопутних військ країни. На інцидент відреагував міністр оборони Польщі, Владислав Косіняк-Камиш, висловивши співчуття родинам загиблих армійців. 

У Польщі стався вибух на військовому полігоні, є загиблі
Джерело: Twitter

Додамо, що 13-та зенітно-ракетна ескадрилья дислокувалася в Люблінці й підпорядковувалася командиру 1-ї Сілезької зенітно-ракетної бригади. Підрозділ було розформовано 1998 року, а військова частина перейшла 5-му Тарновському полку військ РХБЗ.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві оборони Польщі заявили про посилення військової присутності на східному кордоні республіки.

В Росії ж на це відреагували фейком, буцімто Польща  готує до відправки в Україну найманців з кримінальним минулим, про що згодом було спростовано у Центрі національного спротиву. 

Польща
смерть
військові навчання
вибух
військові

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