У Польщі стався вибух на військовому полігоні, є загиблі

Польські військовослужбовці. Фото ілюстративне: REUTERS/Kacper Pempel

На військовому полігоні у Польщі в понеділок, 25 березня, близько 11:00 під час навчань із підриву тротилу стався нещасний випадок. Внаслідок інциденту загинуло двоє людей.

Про це повідомляє RMF24.

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Поліцейські на місці інциденту. Джерело: klobucka.pl

Як повідомляється, на військовому полігоні в Солярні Люблінецького повіту Сілезького воєводства на території колишньої 13-ї зенітно-ракетної ескадрильї під час навчань із підриву тротилу стався вибух, внаслідок якого постраждали двоє людей. Від отриманих травм двоє військовиків померли на місці.

Зазначається, що на місці інциденту працювала пожежна машина з цистерною для води з військової частини в Люблинці та двома парамедичними машинами без лікарів.

Загиблими виявилися сапери 5-го Тарновського полку сил РХБЗ Сухопутних військ країни. На інцидент відреагував міністр оборони Польщі, Владислав Косіняк-Камиш, висловивши співчуття родинам загиблих армійців.

Джерело: Twitter

Додамо, що 13-та зенітно-ракетна ескадрилья дислокувалася в Люблінці й підпорядковувалася командиру 1-ї Сілезької зенітно-ракетної бригади. Підрозділ було розформовано 1998 року, а військова частина перейшла 5-му Тарновському полку військ РХБЗ.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві оборони Польщі заявили про посилення військової присутності на східному кордоні республіки.

В Росії ж на це відреагували фейком, буцімто Польща готує до відправки в Україну найманців з кримінальним минулим, про що згодом було спростовано у Центрі національного спротиву.