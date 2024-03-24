У Міноборони Польщі заявили, що посилять військову присутність на східному кордоні

Польські військові. Фото: opk.com.ua

Польща посилить присутність військових на сході країни. Йдеться про прикордонні райони із Білоруссю та Росією, а також Литвою та Україною.

Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

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За словами Косіняка-Камиша, збільшення присутності польської армії буде у Вармінсько-Мазурському, Підляському, Люблінському та Підкарпатському воєводствах.

"Я хочу вас у цьому запевнити, бо це наш сенс існування", — наголосив він.

Міністр оборони Польщі розповів, що минулого тижня відбулось засідання комітету з питань національної безпеки. Зокрема, на ньому обговорювали ситуацію на польсько-білоруському кордоні, а також фіксацію збільшення кількості спроб незаконного перетину.

Косіняк-Камиш заявив, що прикордонну службу в охороні кордону підтримують військові в рамках Підляської військової оперативної групи. Такі дії плануються на 2025 рік.

Говорячи про збільшення присутності військових на кордоні, міністр зазначив, що це буде "постійна присутність". Там також хочуть звести та облаштувати нові сховища для підрозділів.

Він додав, що відповідні заходи спрямовані на стримування потенційних ворожих нападів та атак.

Нагадаємо, російські пропагандисти знову поширюють черговий фейк. Вони вигадали, що Польща нібито готує до відправки в Україну найманців з кримінальним минулим.

Також під час масованої атаки Росії по Україні в неділю, 24 березня, одна з ракет залетіла в Польщу. Країна вимагатиме пояснень щодо порушення її повітряного простору.